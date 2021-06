Por que o dólar voltou a ganhar força frente ao real?

O dólar subia ante a moeda brasileira nesta sexta-feira, depois de chegar a ficar abaixo dos 5 reais durante a manhã. Mais cedo, o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, afirmou que a inflação nos Estados Unidos está mais intensa do que o esperado, o que influenciou a divisa dos Estados Unidos.

Em entrevista à CNBC, Bullard disse que está entre as autoridades do Fed que esperam que medidas mais agressivas — como um aumento de juros já no ano que vem — contenham as pressões sobre os preços, que ele acredita que se provarão mais persistente do que as projeções.

Às 12h51, o dólar avançava 0,4%, a 5,04 reais na venda.

No exterior, o índice do dólar e os rendimentos americanos ganhavam terreno após a notícia, enquanto as ações globais recuavam. O peso chileno, o peso mexicano e o rand sul-africano, divisas emergentes pares do real, caíam mais de 1% nesta sexta-feira.

Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a favorecer a moeda americana com o ingresso de recursos de investidores que buscam retornos mais altos e segurança.

Juros mais altos também no Brasil

Por outro lado, o Brasil também conta com perspectivas de elevação de juros, o que ajudou o real a tocar 4,98 reais na mínima da terça-feira, dia 15.

O Banco Central promoveu a terceira alta consecutiva de 0,75 ponto percentual da taxa , a 4,25%, e anunciou a intenção de dar sequência ao aperto monetário com uma nova alta de pelo menos a mesma magnitude em sua próxima reunião.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC também abandonou o uso da expressão "normalização parcial" para se referir ao atual ciclo de alta de juros, explicitando que pretende fazer um aperto maior do que vinha sendo sinalizado até então, levando a Selic para patamar considerado neutro.

Em nota, analistas da Genial Investimentos avaliaram que esses são todos sinais "positivos para a trajetória do real nos próximos meses, apesar da postura mais dura do Federal Reserve."

Um maior diferencial de juros entre o Brasil e países de economias avançadas tende a beneficiar o real, principalmente devido a estratégias de "carry trade". Elas consistem na tomada de empréstimos em moeda de país de juro baixo e compra de contratos futuros da divisa de juro maior (como o real). O investidor, assim, ganha com a diferença de taxas.

Além da expectativa de juros mais altos no Brasil, Vanei Nagem, responsável pela Mesa de Câmbio da Terra Investimentos, disse que a notícia de conclusão da votação da medida provisória da privatização da Eletrobras (ELET3) também ajudou a moeda doméstica nesta sexta-feira. O Senado encerrou no início da noite de quinta-feira a votação da MP, e o texto volta para avaliação da Câmara.

"A aprovação da privatização da Eletrobras já ajudaria, mesmo com alguns gargalos, a atrair dinheiro para o mercado doméstico", o que tende a beneficiar o real, explicou.

Para ele, em meio a um cenário benigno, "continuamos trabalhando com uma tendência de baixa do dólar".