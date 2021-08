Por que o Ibovespa cai?; sabatina de Aras no Senado e tudo para ler hoje

Leia as principais noticias desta terça-feira, 24, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Alta das commodities, Cosan, Simpar e o que mais move o mercado

de tecnologia apresentam forte recuperação na Ásia, minério de ferro dispara 6%

Por que o cai enquanto outras bolsas batem recordes?

Riscos fiscais e turbulências políticas geram alto custo para mercado brasileiro, que destoa dos recordes e do otimismo externo

CCJ do Senado sabatina Augusto Aras nesta terça-feira

Se for aprovada pela CCJ, a indicação de Aras ainda precisará passar pelo plenário, onde são exigidos os votos favoráveis de 41 dos 81 senadores, em votação secreta

Nova edtech, Driven capta R$ 16 mi para preparar líderes de tecnologia

Sócio fundador, Paulo Monteiro, criou também plataforma Responde Aí, com 30 mil assinantes

Na China, influencer faz propaganda até de carro elétrico

Montadoras como a Tesla estão contratando personalidades das redes sociais na China para desmistificar os carros elétricos no maior mercado automotivo do mundo

Bens da antiga Avianca Brasil vão a leilão no dia 31

A falência da Avianca Brasil foi decretada em 2020 pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central de São Paulo

Renner restabelece app e e-commerce após ataque hacker

Os canais de venda online da Renner ficaram pelo menos 48 horas sem operar em razão do incidente

Stone lança app que substitui máquina de cartão

O Tap Ton é um aplicativo capaz de tornar um aparelho celular num POS, sigla pela qual as maquininhas de recebimento de pagamentos em cartão são conhecidas no meio

Brasil poderá dispensar frentistas e ter carros movidos a diesel

Deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) propôs duas emendas à MP 1.063 e, caso seja aprovadas, valerão ainda neste ano

IR 2021: Receita libera 4º lote de restituição; veja o calendário

Ao todo, cerca de 3,8 milhões de contribuintes receberão um total de R$ 5,1 bilhões

Política e mundo

Greve na CPTM afeta três linhas e prefeitura de São Paulo suspende rodízio

Metrô informou que reforçou a operação da Linha 3-Vermelha e liberou a integração gratuita nas estações Itaquera e Tatuapé

Trajetória trilionária: os 10 anos de Tim Cook no comando da Apple

Muitos duvidaram que chefe de operações era apropriado para substituir Steve Jobs, mas o CEO fez o valor da empresa crescer 7 vezes durante sua gestão

G7 se reúne para debater regaste de civis do Afeganistão: tensão cresce

Militar afegão é morto em troca de tiros com Talibã na segunda, 23, e tropas dos EUA decidem deixar o aeroporto para buscar americanos e afegãos na capital Cabul

Enquanto você desligou...

Camisas de time e papetes em alta: os anos 90 estão voltando?

Na moda, os revivals de eras passadas estão longe de ser novidade. O que tem de diferente agora? Talvez a pandemia explique

Com público nos estádios, Champions League retorna à TV aberta após 3 anos

A Champions League será exibida nas telas do SBT por pelo menos duas temporadas. Além da Liga dos Campeões, os fãs do futebol europeu poderão assistir também a Europa League

Pretos na moda: coletivos trazem representatividade para a moda brasileira

Movimento Pretos na Moda e Projeto Sankofa trazem diversidade ao tradicional evento de moda

'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa': trailer oficial é finalmente lançado

Sequência é o terceiro filme de Tom Holland no papel do herói e direção de Jon Watts

Abertura de Mercado

Exame Flash