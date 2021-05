Por que o Itaú despenca 4% se o resultado superou as expectativas?

As do Itaú (ITUB4) despencam 4,4% nesta terça-feira, 4, em resposta ao resultado do primeiro trimestre, divulgado na última noite. O banco re ou lucro líquido de 6,4 bilhões, superando em 64% o registrado no mesmo período do ano passado e em 11% o consenso de mercado. Mas o balanço recebeu críticas sobre o que foi classificado como “recorrente”.

“A margem financeira com cliente caiu [5,12%] no ano contra ano. Então, a operação de crédito teve uma rentabilidade pior. O que impulsionou a receita foi tesouraria, não foi uma parte considerada como recorrente, que é a operação de crédito”, diz Bruno Lima, analista-chefe da Exame Invest Pro. “O resultado tem uma manchete muito bonita, mas é preciso ver toda a história.”

No período, a margem financeira com o mercado atingiu 2,461 bilhões de reais, ficando 224% acima do registrado no primeiro trimestre de 2020 e 1,1 bilhão a mais do que o do trimestre anterior. O montante também representou 38% de todo o valor previsto no guidance para 2021.

Para analistas do Credit Suisse a margem com o mercado deve cair para 1,3 bilhão de reais por trimestre. “Embora seja improvável que a margem com o mercado no trimestre seja sustentada nos níveis atuais, isso nos leva a acreditar que a margem com a orientação do mercado foi conservadora”, afirmam em relatório.

Outro ponto criticado foi a receita com prestação de serviços, que se manteve praticamente estável em relação ao trimestre anterior e ao mesmo período de 2020, 9,6 bilhões de reais

“Em relação ao desafio dos bancos, que é gerar receita no ambiente mais competitivo, o resultado do Itaú foi pior que do Santander”, diz Lima.

Na última semana, o elogiado balanço do Santander gerou forte expectativa sobre o resultado de seus concorrentes, resultando em uma grande busca por ações do setor. No entanto, quem comprou os papéis na esperança de novas altas, já começa a se desfazer.

“Os números [do Itaú] vieram bons, mas em grande parte não são recorrentes. Quem comprou [ações dos bancos] nesses últimos dias está saindo, o que causa uma pressão na venda”, comenta Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Em meio à onda de pessimismo, investidores também desmontam posições em ações do Bradesco (BBDC3/BBDC4), que caem 3% antes do banco divulgar seu resultado do primeiro trimestre.