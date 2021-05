Por que o mercado espera o aumento da Selic para 3,5%

À espera de um sinal

O foco, portanto, deve ficar mesmo na sinalização da autoridade monetária no comunicado que acompanha o anúncio da nova taxa. Os analistas estão acostumados a ler nas entrelinhas do texto. Estão de olho principalmente numa indicação ou não de estabilização da Selic.

Segundo analistas ouvidos pelo GLOBO, a preocupação com o real desvalorizado frente ao dólar e o efeito que isso causa em vários preços, como os de alimentos e combustíveis, estão no radar do Banco Central.

Além disso, segundo eles, já há a preocupação de que a elevação da inflação deste ano comece a contaminar as expectativas para 2022.

Efeito no dólar

Desde a última reunião do Copom, em março, o dólar apresenta oscilação. A divisa americana chegou a superar a casa dos R$ 5,80 em alguns pregões, mas deu sinais de desvalorização nas últimas semanas, fechando pela primeira vez com uma queda mensal no ano, em abril.

Para o superintendente executivo de Macroeconomia do Santander, Maurício Oreng, a decisão anterior do Copom de elevar a taxa em março teve efeitos na queda do dólar, mas outros fatores também ajudaram na atração de capital de investidores estrangeiros, o que contribui para a valorização do real.

— Tem um movimento internacional, com as expectativas de retomada da economia e política monetária expansionista, que deve continuar por mais tempo. A resolução da questão do Orçamento também evitou uma deterioração em curto prazo — disse Oreng, destacando que a questão fiscal ainda preocupante do país limita o otimismo em relação aos ativos brasileiros.

do Orçamento neutralizou efeito da Selic no câmbio

Já para o economista-chefe da Novus Capital, Tomás Goulart, o impasse em relação à aprovação do Orçamento contaminou o noticiário econômico durante todo o mês de abril, impedindo que a alta de juros tivesse um efeito mais rápido sobre o dólar.

— Quando a questão do Orçamento foi solucionada, isso permitiu que o efeito da subida dos juros, além do esperado, começasse a prevalecer.

Segundo Goulart, um dos principais responsáveis pelo desempenho ruim do real frente ao dólar é justamente o baixo patamar atual dos juros. Isso diminui a atração de investidores estrangeiros por títulos públicos, por exemplo.

Os analistas ainda destacam que a inflação no país sofre de um efeito externo, pois com o dólar elevado somado à alta das commodities

, os preços das matérias-primas ficam mais caros.

Isso explica por que o índice vem aumentando, mesmo com o consumo das famílias estando em patamar baixo.

— À medida em que o real vai se apreciando, podemos ter uma mudança dessa dinâmica. A primeira variável a se observar então é o câmbio — disse Goulart.

Os efeitos colaterais da alta

Se a subida dos juros não garante dólar e inflação mais baixos, pode por outro lado reprimir ainda mais a atividade econômica. Financiamentos para investimentos e consumo ficam mais caros.

Para Oreng, no entanto, a elevação é necessária para evitar que as expectativas de inflação para 2022 se deteriorem ainda mais.

— Esse aperto monetário, aos poucos, vai conter o crescimento da demanda. Estamos vivendo um choque forte nos preços das matérias-primas e o BC não pode mais acomodar. Mas o pior cenário seria o BC não subir juros e a inflação sair do controle, prejudicando ainda mais o crescimento no .

Ritmo da alta

Se o percentual do aumento da Selic nesta quarta é quase uma unanimidade, há diferenças entre os analistas sobre o tom da ata do Copom.

— Avaliamos que o BC não vai ser tão taxativo quanto foi na última reunião. Mas, ao mesmo tempo, vai se demonstrar bastante austero contra as expectativas de inflação e vai manter o aspecto parcial de redução do estímulo monetário - diz o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez

Para Oreng, haverá a preocupação de deixar claro que a meta de inflação para o ano que vem será perseguida, o que pode ser feito sem o caráter parcial da normalização, expresso na última comunicação.

— O Copom vai enfatizar que o processo de ajuste vai depender da evolução do cenário. Acredito que eles vão reforçar essa dependência dos dados para embasar a atuação. Eles podem fazer isso mantendo a normalização parcial ou não.

Goulart segue na mesma linha:

— O BC vai falar que normalização ainda segue parcial, mas deixando claro que é algo com menor importância. Eles já devem sinalizar que na reunião seguinte, em junho, vai ocorrer uma nova alta de 0,75 ponto percentual.

Volta para a ?

A perspectiva para um ciclo de altas na Selic melhora a perspectiva dos rendimentos em renda fixa. Mas os analistas ainda alertam que há riscos, sendo a da carteira, a melhor opção para quem investe. A percepção dos analistas é a de que ativos como títulos públicos só ficarão mais atraentes ao final do atual ciclo de alta da Selic iniciado pelo BC.

— Pode haver uma maior valorização no curto prazo. Mas nada que seja muito substantivo. O ideal é optar pela diversificação - diz Sanchez.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.