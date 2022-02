Por que os cartórios podem ficar obsoletos se esta criptomoeda vingar?

Embora possa parecer estranho, donos de cartório em todo o mundo estão com muito medo de uma classe de . O motivo: esses ativos digitais podem tornar os cartórios desnecessários, comprometendo os grandes salários que esses profissionais recebem.

A boa notícia é que, enquanto os cartórios estão à beira do colapso, é possível ganhar muito dinheiro com isso. Não só possível, como já foi provado: quem percebeu essa tendência no ano passado conseguiu multiplicar seu dinheiro por mais de 300 vezes num intervalo de apenas 10 meses.

Essas pessoas viram o dinheiro pingando na conta todos os dias, inclusive enquanto dormiam, quando os donos de cartório estavam se revirando na cama em busca de uma solução que parece não existir.

O token do gráfico acima, pertencente à dita categoria de criptomoedas, por exemplo, saiu de patamares inferiores a US$ 0,50, no início de 2021, para um pico de US$ 160, em novembro. O que significa que:

Quem apostou R$ 500 ganhou R$ 160 mil;

Quem investiu R$ 1 mil lucrou R$ 320 mil;

E quem investiu pouco mais de R$ 3 mil ficou milionário.

Segundo o chefe do departamento de análise em criptomoedas da maior research independente do país, Vinícius Bazan, outras moedas digitais podem fazer esse mesmo movimento de alta em 2022, já que o mercado “descobriu” sua funcionalidade.

De acordo com os especialistas, R$ 5 mil investidos nestas criptomoedas têm um potencial para se transformar em até R$ 1 milhão.

Péssima notícia para os cartórios.

Entenda o que os cartórios têm a ver com essas criptomoedas

Em um primeiro momento, ver as palavras “cartório” e “criptomoeda” numa mesma frase pode parecer estranho, certo? Afinal, o que o bitcoin, a maior moeda digital do mundo, poderia interferir na atividade de registro e autenticação de documentos?

Acontece que essa ameaça não está no bitcoin. Claro que, como uma moeda descentralizada, ele preocupa o sistema financeiro global e poderia ser usado para pagamentos em cartórios, mas não há uma relação com a atividade deste tipo de estabelecimento.

Uma outra categoria de criptomoedas (saiba aqui qual), contudo, possui uma função que vai além das trocas comerciais e de valor: elas atuam como certificados de autenticidade digital – e as transações são registradas na blockchain, uma espécie de livro-razão de transferências.

Bem, mas esse registro já acontece com o bitcoin, certo? A diferença está no fato de que esses tokens podem representar praticamente qualquer coisa, única e irreplicável – e não uma moeda como o bitcoin, da qual existem milhões de exemplares.

Vamos fazer um paralelo. Uma transferência de bitcoin equivale a um pix no ambiente digital: o dinheiro sai de uma conta, entra na outra, e o banco registra em seu sistema aquela transação.

Já uma transferência desses tokens equivaleria à troca de dono de um carro, por exemplo: o token equivale a um documento único e exclusivo – e a transferência de posse fica registrada na blockchain, comprovando quem de fato é o novo dono, após o pagamento. Parece com algo que você já conhece?

Pois é: esta é exatamente a função principal dos cartórios: registrar e autenticar uma infinidade de contratos e documentos: venda de imóveis ou veículos, certidão de casamento, firma de acordos de aluguel e por aí vai...

Todo esse tipo de coisa poderia ser substituído por esses tokens – e a troca da posse em caso de venda, por exemplo, poderia ser registrada digitalmente. Isso tornaria completamente desnecessário o serviço prestado pelos cartórios, tanto pela praticidade como pela segurança e pela baixa cobrança de taxas e encargos.

Agora pense bem: se você fosse um dono de cartório, que recebe em média R$ 103 mil por mês, segundo o site Guia da Carreira, não estaria preocupado com essa nova tendência?

A boa notícia é que dá pra ganhar dinheiro com o desespero dos cartórios

Você deve ter ficado curioso sobre a relação entre cartórios e criptomoedas, mas a chance de ser um dono de cartório é baixa. Portanto, deve ter muito a ganhar com a ascensão desses tokens. E isso pode ser feito de duas formas:

Esperando essa tecnologia explodir e fazendo sua transferências e contratos de maneira bem mais rápida e prática; Investindo agora nessas criptomoedas e colhendo os lucros caso seu uso seja difundido cada vez mais.

Conforme dissemos, investidores em todo o mundo conseguiram capturar ganhos inimagináveis no ano passado. A indicação foi feita pela equipe atualmente liderada pelo Vinícius Bazan, no início de 2021. Agora, os especialistas prepararam uma lista de tokens que têm grande potencial para fazer o mesmo movimento.

Mas preste atenção: o tempo está passando. Diferentemente do ano passado, quando essas criptomoedas ainda estavam fora do radar, agora muitos “tubarões”, isto é, grandes investidores, já estão de olho e comprando a rodo. Isso inclui também até alguns famosos do mundo do esporte e da música.

A janela de oportunidade para ganhar investindo nesses tokens, portanto, está se fechando.

A partir do dia 21/02, essas criptomoedas passarão por um “novo ciclo”

Se você está interessado em buscar ganhos com essa nova tendência no universo dos registros e autenticações, aqui vai uma dica: corra, você tem cerca de uma semana para se posicionar.

Isso porque no dia 21/02, o analista Vinícius Bazan, vai passar todas as coordenadas para quem deseja embarcar nessas criptomoedas que podem deixar os cartórios esquecidos no tempo.

Para ter acesso a essa tese, é preciso reservar sua vaga para o evento online e gratuito do dia 21, por meio deste link. Você será redirecionado para uma página segura onde poderá fazer sua pré-inscrição. Depois de se inscrever, você receberá materiais preparatórios sobre o evento.

Ah, e se você for dono de cartório, por que não tentar ganhar uma graninha com esse movimento também?

