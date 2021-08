Porsche: quanto preciso juntar por mês para comprar o carro em cinco anos

O sonho de ter um Porsche dominou as redes sociais na última semana -- especialmente o Twitter -- mas o fato é que os brasileiros já gostavam da marca bem antes disso. No primeiro semestre deste ano, mesmo com todas as restrições e pandemia, a montadora de carros esportivos e SUVs de luxo bateu recorde de vendas no país, com 1.753 veículos emplacados. Diante do interesse pela marca, cujos veículos de entrada começam em 379 mil reais, a questão que fica é: quanto é necessário juntar por mês para bancar esse luxo?

De acordo com cálculos da Aplix Investimentos, esse valor está longe de ser pequeno. Se considerado um período de cinco anos, com uma postura conservadora (rentabilidade de 0,5% ao mês), é necessário juntar 8.600 reais por mês num período de cinco anos para conseguir comprar o veículo.

Os cálculos estimam um valor final próximo de 600 mil reais, o que condiz com a demanda do público brasileiro dentro da marca. O modelo Taycan, por exemplo -- cujo começa em 615 mil reais --, foi o carro elétrico mais vendido no primeiro semestre deste ano, com 217 unidades.

Se o sonho é o de comprar um veículo como esse, Yuri Cavalcante, sócio e assessor da Aplix Investimentos, afirma que não é necessário apenas dispor do montante de mais de oito salários mínimos mensais. É preciso ter muito mais dinheiro do que essa “poupança” para o carro, cobrindo outros investimentos e a própria .