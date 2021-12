Porto Seguro e Positivo entram na 1ª prévia do Ibovespa

A primeira prévia da carteira teórica do válida para entre janeiro e abril do próximo ano contou com a inclusão das da seguradora Porto Seguro (PSSA4) e da fabricante de computadores Positivo (POSI3), segundo dados divulgados pela B3, nesta quarta-feira

A carteira nesta prévia inclui 93 ativos de 89 companhias.

O peso do papel ordinário da Petrobras na primeira prévia ficou praticamente o mesmo ante a carteira atual que vai até o fim de dezembro, em 4,059%. Já no caso do papel PN, o peso subiu de 5,222% para 6,742%. Já Vale passou de 14,478% para 14,829%.

O unit da companhia de meios de pagamentos Getnet (GETT11), que estreou na B3 em outubro após cisão do Santander Brasil, foi retirado da carteira teórica.

Por volta de 10h25, ações de Positivo subiam 3,6%, de Porto Seguro avançavam 0,4% e de Getnet caíam 1,8%, enquanto o Ibovespa subia 1,2%.