Poupança tem maior queda em 30 anos; entenda as razões

No mês de julho de 2021, a rentabilidade da poupança descontada a inflação medida pelo IPCA em 12 meses foi negativa: -6,67%. Quem deixou a poupança neste período perdeu poder de compra.

Segundo levantamento feito pela Economatica, plataforma de informações financeiras, o poupador vem tendo perdas de poder aquisitivo acumuladas desde o mês de setembro de 2020. Portanto, a perda de poder aquisitivo em julho é a 11ª consecutiva.

Desde outubro de 1991, o país não registra queda de poder aquisitivo neste nível. Naquela época o poupador perdeu 9,72% em 12 meses.

O levantamento apontou ainda que no mês de julho, pelo décimo mês consecutivo, a rentabilidade do CDI descontada a inflação medida pelo IPCA acumulada a 12 meses foi negativa e atingiu perda de -6,01%.

“Não registrávamos valores nesse nível desde o mês de fevereiro de 1991, quando o CDI em 12 meses registrou queda de -23,99% descontada a inflação”, apontou o estudo.

Aplicações

Por fim, os dados indicaram ainda que no mês de julho cinco aplicações tiveram rentabilidade superior à inflação medida pelo IPCA. O ouro teve o melhor registro com valorização de 7,16% seguido pelo índice BDRX com valorização de 4,91%. Na contramão, o índice de small caps teve recuo de -6,69% descontada a inflação medida pelo IPCA.

No ano e em 12 meses fechados em julho, o índice BDRX tem o melhor desempenho com 11,27% e 22,21% respectivamente. No acumulado de 2021 somente o BDRX e o índice small caps têm rentabilidade positiva acima da inflação.

Em 2021, o euro tem o pior desempenho com queda de -9,05% e em 12 meses o pior desempenho foi o ouro, com queda de -14,96%.