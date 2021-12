Poupança tem novembro de saque recorde com saída de R$12,4 bi

A caderneta de poupança registrou saída líquida de 12,4 bilhões de reais em novembro, maior resgate já registrado para o mês na série histórica iniciada em 1995, mostraram dados do Banco Central nesta segunda-feira.

No mês passado, os saques superaram os depósitos em 9,3 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto na poupança rural houve retirada líquida de 3,1 bilhões de reais.

Novembro foi o quarto mês consecutivo em que a poupança perdeu recursos, após resgates líquidos também expressivos em agosto (-5,468 bilhões de reais), setembro (-7,720 bilhões de reais) e outubro (7,430 bilhões de reais) --nos dois últimos casos, o saque também foi recorde para o mês.

No acumulado de janeiro a novembro, a poupança teve saída de 43,2 bilhões de reais, ante entrada de 145,7 bilhões de reais em igual período do ano passado, quando a aplicação foi impulsionada pelo pagamento do auxílio emergencial e pelo nível baixo da taxa básica de juros, que aumenta a competitividade da poupança frente a outros investimentos.

Desde março deste ano, o BC já elevou a em 5,75 pontos percentuais, ao nível atual de 7,75% ao ano, em meio ao ciclo de aperto monetário conduzido para domar a inflação.