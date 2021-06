Pravaler emite título social para financiar educação e capta R$ 20 mi

A Pravaler, plataforma de soluções financeiras, anunciou nesta terça-feira, 29, a emissão de seu primeiro título social com foco na educação. As rotuladas como social bonds foram protocoladas pela SITAWI Finanças do Bem e já captaram cerca de 20 milhões de reais.

Fundada há 20 anos, a Pravaler é conhecida pelo crédito estudantil. A empresa já beneficiou 170.000 alunos e repassou mais de 4 bilhões de reais ao mercado de educação por meio dos empréstimos universitários.

O social bond recente vem na esteira da movimentação de empresas por produtos financeiros capazes de as ajudar a alcançar, mais rapidamente, o patamar de companhia responsável, social ou ambientalmente. No caso da Pravaler, a missão social está na educação. A meta ambiciosa da fintech é atingir 1 milhão de alunos até 2025 e superar a marca de 10 bilhões de reais em financiamentos até lá.

“O objetivo desta emissão é diversificar o nosso funding, testar novas estruturas e produtos em parceria com nossos investidores para viabilizar a nossa agenda de crescimento”, diz Haroldo Carvalho, diretor financeiro da Pravaler. “O tema ESG está em alta e nosso trabalho está muito ligado ao impacto social”.

Em outra frente, o objetivo da emissão é também expandir a operação da Pravaler para além do crédito estudantil voltado à graduação. Em março, a empresa lançou um novo produto de financiamento para cursos de curta duração. O novo produto considera o contexto de desemprego, a mudança constante das habilidades exigidas pelo mercado de trabalho e a grande busca por cursos profissionalizantes para recolocação profissional.

A captação servirá para ampliar a oferta desse produto, atingindo mais 100.000 alunos e financiando 1 bilhão de reais, 10% da meta total da companhia para os próximos quatro anos.

“Esse mercado, de cursos livres e de curta duração, concentra quase 8 milhões de pagantes em mais de 5 mil escolas, e a procura só aumenta, por toda a mudança no cenário macro, acreditamos que será um pilar importante para a transformação social e consequentemente para o crescimento do nosso negócio”, diz Carvalho.

