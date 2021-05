Prazo de pagamento do FGC a investidores cai de 10 para 2 dias úteis

Após lançar um aplicativo próprio, o FGC, entidade privada, sem fins lucrativos, que administra o mecanismo de proteção aos investidores e depositantes de instituições financeiras associadas, observou uma redução no tempo de início de pagamentos. O início dos pagamentos passou de aproximadamente 10 dias úteis para apenas dois dias úteis após o envio de informações consolidadas pelo liquidante da instituição.

O aplicativo do fundo é uma alternativa ao comparecimento presencial às agências bancárias para receber o pagamento de garantia. Antes, era necessário que o investidor com valores cobertos pelo FGC em uma instituição que teve intervenção ou liquidação decretada pelo Banco Central se apresentasse em uma agência bancária indicada pelo fundo para assinar o termo físico de recebimento dos valores.

Agora, essa assinatura pode ser realizada de forma eletrônica, por meio do aplicativo. A ferramenta também permite acompanhar o processo de pagamento até o efetivo recebimento em conta de titularidade do credor indicada no cadastro.

Mesmo com o crescimento de 34% dos depósitos elegíveis à garantia do FGC (provenientes de produtos cobertos pelo fundo, como conta corrente, , , e poupança), 99,7% das pessoas que atualmente possuem depósitos ou investimentos cobertos pelo fundo podem receber 100% do valor. Isso porque a soma de depósitos e investimentos em cada uma das instituições ou conglomerados financeiros associados ao fundo é de até R$ 250 mil, valor do limite da garantia prestada pelo FGC para cada CPF ou CNPJ.