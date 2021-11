Precificação do follow-on da Petz, Hypera e o que mais move o mercado

As principais bolsas internacionais iniciam esta quinta-feira, 18, em leve alta, com os resultados da temporada de balanços reforçando o apetite para investimentos em . Por outro lado, economistas seguem preocupados com o nível da inflação, que pressionou as bolsas americanas no último pregão. Nesta manhã, os índices futuros de Wall Street avançam, com destaque para alta de mais de 0,50% do Nasdaq.

Apesar do tom positivo nas bolsas, o mercado de câmbio reflete a maior cautela dos investidores, com o dólar se valorizando frente a moedas emergentes.

Na Turquia, a divisa americana chega a subir mais de 2% frente à lira, renovando seu recorde no país, que tem adotado políticas monetárias controversas influenciadas pelo presidente Recep Erdogan. A expectativa para a próxima decisão de juros é de corte nas taxas, enquanto o resto do mundo segue subindo para conter a inflação.

Ainda na Ásia, o minério de ferro fechou em queda de mais de 4%, no menor patamar em mais de um ano, pressionado por perspectivas de menor demanda de aço na China. A desvalorização pressiona empresas do setor no mundo todo e deve se mostrar um desafio para o fechar este pregão em alta, tendo em vista o peso da Vale (VALE3) no índice.

Outra commodity, o petróleo opera em queda de 0,5%, estendendo as perdas da véspera, quando surgiram as primeiras notícias de que grandes potências, como Estados Unidos e China, planejam vender suas reservas de petróleo para reduzir seu , que segue próximo das máximas de 2018. Segundo a Reuters, além das duas maiores potências do mundo, a união pela queda do petróleo ainda pode contar com a ajuda do Japão.

No mercado internacional, investidores ainda aguardam os dados de pedidos de seguro desemprego, que seguem renovando as mínimas desde o início da pandemia. Para esta divulgação são esperados 260.000 pedidos contra 267.000 da última semana.

Por aqui, investidores seguem monitorando o andamento da PEC dos Precatórios no Senado. Entre senadores, as discussões tem ido tanto na direção de tirar os precatórios do teto de gastos, quanto na de limitar o uso do espaço aberto no orçamento, evitando o uso para aumento de salários para servidores, que tem sido o novo desejo do governo. Na véspera, senadores do Cidadania e Podemos apresentaram uma alternativa ao texto aprovado pela Câmara. De acordo com o Estado de S. Paulo, a PEC tem enfrentado forte resistência na Casa.

Petz e o follow-on de R$ 800 mi

A rede de pet shops Petz (PETZ3) deve precificar sua oferta subsequente de (follow-on, em inglês) nesta quinta. Considerando o preço das ações no último fechamento, a operação deve movimentar cerca de 800 milhões de reais.

O dinheiro obtido com o follow-on, segundo a Petz, será destinado ao desenvolvimento de sua plataforma digital, de tecnologia e logística, a possíveis aquisições e à aceleração de abertura de lojas e hospitais veterinários. O plano da companhia é abrir 50 novas lojas no ano que vem.

Na bolsa, o follow-on deve testar o apetite de investidores por novas ofertas, que tem diminuído de forma significativa com a piora do cenário macroeconômico. De agosto a outubro, foram realizadas apenas nove ofertas públicas (entre IPOs e follow-ons) na B3 contra 16 somente em julho.

Hypera vende ativos no México e Colômbia

A farmacêutica Hypera (HYPE3) informou na última noite, em fato relevante, uma operação de 51,6 milhões de dólares com a Eurofarma para a venda do portfólio de produtos isentos de prescrição e de prescrição médica na Colômbia e México.

Os ativos incluídos na negociação fazem parte da recente aquisição de 12 marcas de medicamentos da Sanofi, em julho deste ano, no Brasil, México e Colômbia. Segundo a Hypera, a estratégia visa o maior foco no mercado farmacêutico brasileiro. A negociação com a Eurofarma está condicionada ao sucesso da operação com a Sanofi.