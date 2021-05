Preço-alvo da ação do Banco Pan salta quase 70% em novo relatório do BBA

O Itaú BBA aumentou em 68,75% o preço-alvo da ação do Banco Pan (BPAN4) em relatório divulgado nesta segunda-feira, 18. A projeção que era de 16 reais por papel passou para 27 reais por ação, o que representa um potencial de valorização (upside) de 40,02% em relação ao de fechamento do último pregão, em 19,25 reais.

O motivo para a mudança está na troca da metodologia usada para analisar a ação, que mudou após o Pan tornar público os números de conta digital. Com isso, o Itaú concluiu que os múltiplos tradicionais não seriam mais uma boa referência para analisar o papel, que passa a ser avaliado como um banco digital.

“Supondo que o Banco Pan atinja de 19 a 22 milhões de clientes no banco digital até 2025 (partindo dos 6 milhões atuais), calculamos acréscimo potencial de 10 a 20 reais por ação”, afirmam os analistas.

Após a divulgação da mudança, as do Pan reagiram e avançaram 6,41% nesta terça-feira, 18.

Em relatório, o Itaú BBA destaca que a reavaliação do papel também foi desencadeada pela aquisição da fatia remanescente da Caixa no Pan pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

“Nossa confiança em incorporar isso em um estágio tão inicial é baseada no conhecimento de que o banco tem um plano cuidadosamente elaborado baseado em um negócio de crédito já robusto com a cultura de parceria do BTG. O Pan passará de uma ação desconhecida para um papel que o BTG comprou e está dizendo para você ficar de olho”, afirmam os analistas.

Com o aumento da participação do BTG para 72% e a Caixa agora fora do conselho, o Itaú BBA espera mais agilidade, atenção da gestão e benefícios de custos de financiamento. A Caixa, a propósito, deixa de ser acionista, mas deve manter uma relação importante com o Pan por meio das linhas de captação de crédito.

Outra vantagem levantada pelo relatório é que — ao contrário de outros bancos digitais em formação — o crescimento do Banco Pan não implica perdas acentuadas ou requer capital externo. Isso porque o banco consegue financiar completamente sua operação com o negócio de financiamento, que abarca, principalmente, empréstimos consignados e de veículos usados.

