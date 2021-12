Preço do combustível vai cair?; restrições na Itália e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira, 6, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petrobras, Azul Day, estreia do BuzzFeed e o que mais move o mercado

Presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que a estatal anuncia nesta semana uma redução nos preços dos combustíveis, a primeira de outras que virão em seguida

As lições do psicólogo da escola militar West Point contra o burnout

Uma das mais prestigiadas escolas militares dos Estados Unidos é, também, um lugar de muita pressão sobre cadetes treinados para lidar com situações estressantes. Veja a receita deles para minimizar o risco do burnout

Clara: fintech chega ao Brasil para aposentar o reembolso corporativo

Startup mexicana que oferece cartões de crédito corporativos oficializa entrada no país após aporte de US$70 milhões e título de mais novo unicórnio da América Latina

Grupo imobiliário chinês Sunshine 100 não paga título de US$ 179 milhões

A Sunshine 100 tem lutado para saldar suas dívidas este ano e, em agosto, também deixou de pagar um título

A receita do BTG Pactual Advisors para atrair profissionais e clientes

Segmento do banco voltado para gestão de patrimônio inaugura sede nos Jardins, em São Paulo, e aposta em finanças comportamentais para atender melhor o cliente

Alibaba anuncia reestruturação e troca comando da equipe financeira

O CEO da companhia, Daniel Zhang, afirmou que a nova estrutura é um esforço para "capacitar a organização da empresa para se tornar mais ágil"

Evergrande pode dar calote em meio a dificuldades para pagar dívida

O período de carência de 30 dias para US$ 82 milhões em pagamentos de cupons de títulos onshore e offshore acaba nesta segunda, 6

Álvaro Frasson: 'Entre o horizonte e a desancoragem'

BC está em encruzilhada: qual a que não deteriora demais a atividade econômica em 2022 e não piora a desancoragem das expectativas de inflação em 2023 e 2024?

Política e mundo

Câmara analisa benefícios e subvenções a diferentes categorias

Deputados querem pautar PEC que regulariza situação de funcionários de cartórios que não fizeram concurso público

Itália: novas regras contra covid para não vacinados entram em vigor

Certificado de vacinação contra covid será necessário no transporte público, locais fechados e atividades de lazer

Scholz toma posse nesta semana na Alemanha; entenda os próximos passos

A nomeação do social democrata Olaf Scholz como chanceler deve acontecer no Parlamento alemão na quarta-feira, 8, após partidos da coalizão terem obtido aval dos membros

CEO do Instagram depõe nos EUA sobre efeitos nocivos da rede em jovens

No depoimento, Adam Mosseri terá de dar explicações ao senado dos EUA sobre como o algoritmo de recomendação de conteúdo do app funciona

Enquanto você desligou...

'Encanto', da Disney, lidera nas bilheterias da América do Norte

As animações anteriores da Disney conseguiram marcar inícios mais fortes nas bilheterias domésticas; no entanto, esses filmes não estavam sendo exibidos nos cinemas durante uma pandemia

Abertura de mercado

PETR4) VAI CORTAR PREÇOS, EVERGRANDE EM FORTE QUEDA" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/jHVCYOxeA7s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash