Preço de turbinas eólicas pode subir 10% com rali de commodities

Os preços das turbinas eólicas devem subir nos próximos 12 a 18 meses, impulsionados pelo aumento dos preços das commodities, custos logísticos e desafios decorrentes da pandemia.

As cotações das commodities sobem este ano com a recuperação das economias globais, colocando pressão sobre grandes fabricantes de turbinas, que são necessárias para ajudar a combater o aquecimento global. Na semana passada, a dinamarquesa Vestas Wind Systems cortou a projeção de da empresa para 2021, enquanto a espanhola Siemens Gamesa Renewable Energy registrou prejuízo trimestral no início do ano.

Os preços de uma das tecnologias de energia renovável mais maduras aumentarão em até 10% com os maiores preços do aço, cabos de cobre e de alumínio, disse a Wood Mackenzie em relatório. A empresa espera que os preços subam para 0,825 milhão de euros (US$ 0,97 milhão) por megawatt em relação a 0,75 milhão de euros por megawatt atualmente.

Com a evolução dos mercados, fabricantes e fornecedores devem adotar tecnologias e matérias-primas de próxima geração para evitar gargalos na cadeia de suprimentos, disse a consultoria.

“Se a capacidade de componentes críticos de capital e matérias-primas não se expandir nos próximos dois anos, a indústria de turbinas eólicas enfrentará restrições de fornecimento que podem representar problemas para as metas de descarbonização dos países”, disse Shashi Barla, analista da Wood Mackenzie.