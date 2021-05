Preço de venda de imóveis sobe em abril

O dos imóveis residenciais à venda no país encerrou abril com alta de 0,30%, segundo dados do Índice FipeZap. A alta é menor do que a expectativa para a inflação no mês, de 0,32%. O índice monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda em 16 capitais.

No mês as maiores variações foram em Maceió (1,50%), Florianópolis (1,16%), João Pessoa (0,90%) e Vitória (0,88%). Apenas duas capitais registraram quedas de preços: Fortaleza (-0,06%) e Brasília (-0,01%). Em São Paulo, a variação registrada em abril foi de 0,26%. No Rio de Janeiro, 0,16%.

Nos últimos 12 meses o preço de imóveis nas capitais subiu em média 4,10%, inferior ao comportamento esperado do IPCA para o período (6,77%), segundo expectativa publicada no Boletim Focus do Banco Central.

Preço médio de imóveis

Em abril, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de 7.582 reais por metro quadrado.

Dentre as capitais monitoradas, as que registraram o preço de venda mais elevado no último mês foram: Rio de Janeiro (9.518 reais/m²), São Paulo (9.464 reais/m²) e Brasília (8.166 reais/m²).

Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de venda residencial por metro quadrado no último mês, destacaram-se: Campo Grande (4.377 reais/m²), Goiânia (4.592 reais/m²) e João Pessoa (4.651 reais/m²).