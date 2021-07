Preconceito com carro usado? Rolls-Royce de segunda mão vira febre

“Os cupês McLaren 765LT são comercializados no mercado de segunda mão com ganho de até 40% sobre o MSRP ( sugerido pelo fabricante), o que é impressionante”, disse Nic Brown, presidente em exercício da McLaren América do Norte.

Considerando que a pandemia trouxe aos consumidores ricos um excedente de tempo e dinheiro -- além de uma dose saudável da energia “você só vive uma vez” --, os aficcionados de carros de luxo de todos os tipos estão ansiosos para comprar algo divertido de dirigir o mais rápido possível. Mesmo que isso signifique que o carro seja novo apenas para eles.

Impacto para as marcas

Carros usados certificados não são novidade, mesmo no segmento de carros de luxo. Quando um Rolls-Royce Wraith de US$ 345 mil perde 20% do valor no minuto em que sai do showroom e se desvaloriza 40% depois de cinco anos de propriedade, comprar um Rolls-Royce de dois anos de um programa confiável do fabricante pode ajudar a economizar um pouco quando se trata de valores residuais.

Os programas também são bons para as montadoras, pois impulsionam os lucros de marcas como Aston Martin e Lamborghini e até transformam os compradores de carros usados curiosos sobre a marca em clientes leais de modelos novos.

“É uma oportunidade realmente boa simplesmente trazer novas pessoas para a marca”, diz Brown. Cerca de 75% dos compradores de leasing trocarão o veículo por um McLaren novo depois de 18 a 22 meses, diz.