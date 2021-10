Preços de carros 0 km já subiram 13% no ano. Veja tabela

No mês passado, a média de variação dos preços dos carros novos ficou em 0,54%, superior ao resultado observado nos dois meses anteriores, o que demonstra que a tendência de aumentos, que tinha arrefecido no final do primeiro semestre, foi reforçada.

Variação acumulada de preços de veículos novos

Ano modelo Julho Agosto Setembro Acumulado 3º trimestre Acumulado do ano Total 0,35% 0,23% 0,54% 1,12% 5,40% 2022 1,78% 0,94% 2,59% 5,31% 12,99% 2021 0,13% 0,23% 0,31% 0,67% 5,77%

Seminovos e usados

A mesma curva ascendente dos preços dos carros novos neste último trimestre se repete nos segmentos de seminovos e usados. Com relação aos automóveis com até três anos de uso, a alta acumulada foi de 1,37%, em média. Este grupo acumula 11,12% de aumento em nove meses,

O ano modelo 2018 foi o que mais contribuiu para a subida de preços no período, com média acumulada de 2,69% de alta nos últimos três meses e 14,87% de aumento nos últimos nove meses.

Variação acumulada de preços de veículos seminovos (até três anos de uso)

Ano modelo Julho Agosto Setembro Acumulado 3º trimestre Acumulado do ano Total -0,52% 0,92% 0,97% 1,37% 11,12% 2021 -0,71% 0,97% 0,56% 0,82% 8,36% 2020 -0,66% 0,47% 0,76% 0,57% 8,30% 2019 -0,77% 0,94% 1,23% 1,40% 12,98% 2018 0,04% 1,32% 1,33% 2,69% 14,87%

Usados (de quatro a dez anos de uso)

Já no caso dos veículos “usadões” (de quatro a dez anos de uso), a variação média acumulada entre julho e setembro foi de 3,84%, sendo o ano modelo 2012 o mais “inflacionado”, com 4,17% de aumento médio no período.

Este é o segmento de veículos que mais subiu de relativamente, uma vez que a média de reajuste acumulado do ano já alcança 16,88%, com os modelos 2011 quase superando a barreira dos 20% de aumento total (já chegaram a 19,04% de acréscimo em nove meses).

Variação acumulada de preços de veículos seminovos (de quatro a dez anos de uso)

Ano modelo Julho Agosto Setembro Acumulado 3º trimestre Acumulado do ano Total 0,81% 1,46% 1,57% 3,84% 16,88% 2017 0,81% 0,71% 2,52% 4,04% 16,25% 2016 0,47% 0,94% 1,65% 3,06% 14,35% 2015 0,54% 1,06% 1,69% 3,29% 16,76% 2014 0,02% 1,07% 1,34% 2,34% 15,80% 2013 0,99% 1,88% 1,27% 4,14% 17,29% 2012 0,69% 2,73% 0,75% 4,17% 17,93% 2011 -0,07% 3,15% 0,95% 4,03% 19,04%

A KBB Brasil utiliza tecnologias de análise de dados e big data para produzir os levantamentos de precificação de veículos novos e usados. O processamento é realizado por um algoritmo alimentado semanalmente por uma base com mais de 800.000 informações de preços de diferentes fontes do mercado. Além disso, todos os dados são avaliados diariamente por uma equipe de especialistas. Todos os preços da KBB Brasil são públicos e podem ser consultados gratuitamente no site.

