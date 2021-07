Preços de planos de saúde coletivos foram reajustados em até 28% em 2020

Segundo a coordenadora do programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Ana Carolina Navarrete, é necessário interpretar os dados com cautela, já que eles são enviados pelas operadoras e não são auditados de maneira independente.

Contudo, aponta, os dados revelam que os consumidores que fazem parte dos planos coletivos com até 30 vidas, geralmente oferecidos por micro e pequenas empresas, enfrentam reajustes médios mais altos. "É importante também destacar as oscilações erráticas dos reajustes de planos coletivos por adesão, que se comportam de maneira muito imprevisível - e, com isso, deixam o consumidor numa situação de grande vulnerabilidade.”

Regras são diferentes para contratos com mais e menos de 30 vidas

Em contratos com 30 vidas ou mais o índice é definido em livre negociação entre as pessoas jurídicas contratantes e operadoras, enquanto em contratos com até 29 vidas vale a regra do agrupamento de contratos.

Essa regra, também conhecida como “pool de risco”, obriga as operadoras a aplicarem o mesmo percentual de reajuste a todos os contratos deste porte. A medida foi instituída pela ANS em 2012 e aplicada a partir de maio de 2013 com o objetivo, segundo a agência, de diluir o risco desses pequenos contratos em grupo maior, proporcionando maior equilíbrio e estabilidade aos reajustes.

Como consultar os dados

O painel com dados sobre reajustes aplicados aos contratos coletivos de assistência médica empresariais e por adesão possibilita ao usuário realizar pesquisas com base nas informações e filtros disponíveis.

As consultas podem ser feitas de forma agrupada ou individualizada por operadora. Também é possível selecionar mês e ano; tipo de contratação (empresarial, adesão ou ambos); porte do contrato ou da operadora; modalidade da operadora (autogestão, cooperativas médicas, filantropia, medicina de grupo e seguradoras).

Estão disponíveis dados de janeiro de 2016 a maio de 2021 dos reajustes aplicados aos contratos coletivos em vigor no mercado brasileiro que apresentam formação de preestabelecida, ou seja, com valor pré-fixado da mensalidade.

O painel utiliza a mesma base de dados que está disponível na página da ANS no Portal Brasileiro de Dados Abertos desde 2019, que contém as informações de reajustes aplicados às mensalidades de planos contratados por pessoas jurídicas – empresarias ou por adesão, enviadas pelas operadoras de planos de saúde à ANS.

Esses reajustes são referentes a contratos firmados sob a regulamentação da Lei 9.656/98, de cobertura médico-hospitalar, com ou sem cobertura odontológica, em contratação coletiva empresarial ou coletiva por adesão, com financiamento preestabelecido.

Os dados publicados no portal de dados abertos são atualizados trimestralmente, após o encerramento do prazo de envio de comunicados relativos ao trimestre anterior.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso