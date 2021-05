Preços do minério são ‘ridículos’, diz trader de commodities

“A lógica dita que esses preços são ridículos, mas o medo continuará a guiar esta alta”, disse Glass, que comandou o comércio de ferrosos na mineradora Anglo American e negocia commodities desde a década de 1990. “Há o medo de não ser capaz de garantir a logística e os recursos necessários - US$ 220 é caro, mas é muito mais caro se você tiver que fechar uma usina porque não consegue matérias-primas.”

Os custos das commodities industriais e de frete sobem com a maior procura por matérias-primas, quando setores da manufatura à construção se preparam novamente à medida que as restrições da pandemia são relaxadas. A forte demanda da China é outro fator, pois as margens elevadas do aço no país sustentam os altos preços do minério de ferro. As cotações poderiam testar US$ 250 nos próximos 12-18 meses, de acordo com o Oversea-Chinese Banking.

Os futuros do aço e minério de ferro da China também atingiram recordes na quarta-feira. Siderúrgicas do país aceleram a produção em desafio às tentativas do governo de controlar a oferta para reduzir as emissões de carbono da indústria, enquanto margens de sólidas permitem que as usinas acomodem melhor os crescentes custos dos insumos.

O minério de ferro está “muito caro no momento, mas o medo é um motivador impressionante, e os preços são um reflexo do medo”, disse Glass. “Vemos o medo de forma mais ampla com os preços do ouro em alta, o dólar em baixa; há uma fuga para a segurança e há uma certa quantidade de medo alimentando os mercados de commodities.”

A China depende de apenas dois países - Brasil e Austrália - para 80% de suas importações de minério de ferro. O Brasil ainda não conseguiu controlar o coronavírus, e agora o mundo está preocupado com a variante que avança na Índia. Além disso, a tensão entre China e Austrália traz outro elemento de risco ao mercado.

“Do Brasil, esses navios estão a 40 dias de distância”, disse Glass. “Então, se houver mais problemas no Brasil por causa do vírus, é melhor você se assegurar de que está bem protegido. E se a política entre a Austrália e a China chegar ao ponto de criar um problema com o abastecimento australiano, e houver um problema com o Brasil também, a segurança de suprimento se tornará muito, muito importante.”

O minério de ferro em Cingapura chegou a subir 5,7% e atingiu o recorde de US$ 233,55 a tonelada, sendo negociado a US$ 232,20 às 14h25, no horário local. O minério de ferro negociado na de Dalian da China e o vergalhão de aço em Xangai também avançaram para novos recordes.