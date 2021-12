Preços do petróleo recuam com receio de que a Ômicron reduza a demanda

Os contratos futuros do petróleo recuaram nesta segunda-feira com as preocupações de que o aumento dos casos de coronavírus em todo o mundo poderia reduzir a demanda de petróleo, à medida que surgiam novas dúvidas sobre a eficácia das vacinas contra a variante Ômicron.

Os futuros do petróleo Brent caíram 0,76 dólar, ou 1,0%, para fechar em 74,39 dólares o barril, enquanto o petróleo dos EUA (WTI) recuou 0,38 dólar, ou 0,5%, para fechar em 71,29 dólares.

A variante Ômicron, relatada em mais de 60 países, representa um risco global "muito alto", com algumas evidências de que foge da proteção da vacina, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo elevou sua previsão de demanda mundial de petróleo para o primeiro trimestre de 2022, mas manteve sua previsão de crescimento para o ano inteiro estável, dizendo que a variante Ômicron teria um impacto moderado à medida que o mundo se acostumasse a lidar com a pandemia de Covid-19.

Governos em todo o mundo, incluindo mais recentemente o Reino Unido e a Noruega, estavam endurecendo as restrições para impedir a disseminação da variante Ômicron.

Pelo menos uma pessoa morreu no Reino Unido após contrair Ômicron, a primeira morte confirmada publicamente em todo o mundo pela variante que se espalhou rapidamente.