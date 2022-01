Em 2021, preço dos imóveis registra a maior alta desde 2014

O dos imóveis residenciais à venda no país encerrou 2021 com alta de 5,29%, segundo dados do Índice FipeZap, que monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda em 16 capitais. O valor avançou 0,48% em dezembro, uma desaceleração em relação ao mês anterior, que registrou alta de 0,53%.

Contudo, o aumento é menor do que a expectativa para a inflação no ano, de 9,68%. Portanto, a alta nominal do índice se traduz em uma queda de 3,66% em termos reais.

Apenas Manaus apresentou recuo no preço dos imóveis no ano (-1,14%). A alta é liderada por Maceió (2,17%), Florianópolis (1,56%), Curitiba (1,25%), Goiânia (1,13%) e Vitória (1,10%).

Em relação às capitais com maior representatividade no índice, São Paulo registrou alta de 0,36%, superando a variação no Rio de Janeiro (0,20%).

Preço médio de imóveis

Em dezembro, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de R$ 7.874 por metro quadrado.

Dentre as 16 capitais acompanhadas pelo índice, São Paulo apresentou o preço médio mais elevado no último mês (9.708 reais/m²), seguida pelo Rio de Janeiro (9.650 reais/m²) e por Brasília (8.788 reais/m²).

Já entre as capitais monitoradas com menor preço médio de venda estão: Campo Grande (4.569 reais/m²), João Pessoa (4.893 reais/m²) e Goiânia (5.114 reais/m²).

Cidade Variação em dezembro Variação em 2021 Preço médio Maceió 2,17 18,50 6.271 Florianópolis 1,56 15,74 8.582 Curitiba 1,25 15,41 7.518 Goiânia 1,13 13,70 5.114 Vitória 1,10 19,86 8.562 João Pessoa 0,89 8,44 4.893 IGPM 0,87 17,78 - Campo Grande 0,86 5,97 4.569 Fortaleza 0,75 5,54 6.301 IPCA 0,68 9,28 - Brasília 0,51 9,26 8.788 Índice FipeZap 0,48 5,29 7.874 Recife 0,42 4,20 6.503 Porto Alegre 0,37 5,54 6.386 São Paulo 0,36 4,13 9.708 Belo Horizonte 0,30 3,06 7.140 Salvador 0,20 1,57 5.331 Rio de Janeiro 0,20 2,16 9.650 Manaus -1,14 9,48 5.587

