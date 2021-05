Prêmio Sim à Igualdade Racial impulsiona antirracismo e celebra negritude

Neste sábado, 29, o Instituto Identidades do Brasil promove o Prêmio Sim à Igualdade Racial 2021. Organizado anualmente desde 2018, o evento busca reconhecer os principais nomes e instituições que atuam em prol da igualdade racial no Brasil, dentro dos pilares educação, empregabilidade e cultura.

Neste ano o evento será apresentado pela atriz Jéssica Ellen, a cantora Majur e o MC Xamã, com exibição no Multishow, e na página do ID_BR no Facebook, a partir das 16h30. Sobre a premiação e o debate do racismo estrutural no Brasil, Luana Genot, diretora executiva do ID_BR, falou com exclusividade à EXAME.

O que podemos esperar do evento neste ano?

Neste ano há um fortalecimento da pauta indígena, inclusive no corpo de jurados. Foram mais de 9.000 inscrições de todo o Brasil para as dez categoria, que são divididas pelos pilares de educação, empregabilidade e cultura. E o tema deste ano é O Mundo Ideal, que está muito no papel, nos códigos de conduta das empresas, mas que precisa se consolidar para que essa evolução de fato ocorra.

Estamos caminhando para o mundo ideal?

Há uma evolução, ainda que lenta. No ID_BR percebemos o maior interesse da imprensa na cobertura de protestos antirracistas, do prêmio e mais. Mas a pauta antirracista não é só a morte de George Floyd, especialmente em um país [o Brasil] no qual um jovem negro morre a cada 23 minutos.

Nas empresas, até em termos de patrocínios há uma mudança. Diferentemente dos anos anteriores, quando muita gente tinha medo de falar a respeito e se associar a pauta, há mais disposição em entender quais podem ser feitas e, para além das desigualdades, falar de visibilidade positiva e acesso.

Os patrocinadores têm fortes ações antirracistas?

De algum modo ainda há muito medo em ser cancelado, em não se engajar, mas também o medo de se engajar não tendo nada ainda dentro da empresa. Digo que o prêmio não deve ser a única ação, mas é uma forma de começar a comunicar ao público que algo está sendo feito. É uma forma de impulsionar o diálogo, pois se ficar apenas tratando da questão do medo não vamos sair do lugar. Percebemos, neste sentido, um maior contato das marcas neste ano.

Como o selo Sim à Igualdade Racial ajuda as empresas nessa jornada?

De um ano pra cá, tivemos um aumento de mais de 50% das empresas com o selo. Naquelas que já o tinham será possível mensurar os impactos a . Em geral, já é possível perceber aumento de negros nos processos seletivos, crescimento das promoções, treinamento de letramento para as lideranças, e mais. Tenho percebido mudanças de paradigma ao falar mais sobre o assunto.

E vamos continuar desenvolvendo e mensurando impactos para que as decisões sejam, nas empresas, ainda mais direcionadas para o desenvolvimento de pessoas negras e indígenas, sabendo também que isso leva algum tempo.