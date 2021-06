Presidente da Enel: “Não precisamos de usinas a gás se temos sol e vento”

Será necessário melhorar a infraestrutura, como, por exemplo, mais no setor de transmissão de energia?

A rede de transmissão está bem, mas precisa de investimentos. Enxergo com bons olhos os leilões previstos para o setor. O tema é bastante abordado e a direção é boa. Também precisamos aproveitar melhor a interconexão com outros países. Hoje, compramos da Argentina, mas podemos exportar, afinal, quando temos sol no Recife, ainda é noite em Buenos Aires.

Como a transição energética afeta o setor de distribuição de energia?

O setor de distribuição está em rápida evolução com o avanço da digitalização e da automatização. Com a pandemia, aprendemos que é possível gerir uma rede remotamente, trabalhar melhor os dados. O que podemos fazer, agora, é atuar no modelo de plataforma, em parceria com outras operadoras, para agregar novos serviços. Podemos atuar com vigilância eletrônica, gestão do trânsito, transporte elétrico e atrair startups que criem soluções e se conectem à nossa rede. Inclusive, atuando com as gestões municipais.

Para esse tipo de atuação, é preciso um novo marco regulatório?

Não é preciso. Podemos atuar com outros serviços, além da distribuição. A chave para isso são as parcerias. No setor de transporte elétrico, já estamos atuando junto com a Estapar, de estacionamentos, e a Volvo.

Como transformar uma concessionária de serviços públicos em uma plataforma digital que atue com startups?

Com parcerias e inovação aberta. Há 20 anos, a inovação era tratada como um segredo. Hoje, inovar é compartilhar o desafio e atuar em conjunto para construir uma solução. As startups têm a tecnologia, e eu tenho a aplicação da tecnologia. Não precisamos criar uma nova empresa, mas sim trabalhar com um objetivo específico e fazer parcerias com focos específicos. Ninguém pode ser gênio de tudo.

