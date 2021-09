Presidente da Petrobras na Câmara; vagas no Canadá e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Inflação americana, discurso de Campos Neto e o que mais move o mercado

A uma semana da reunião do Copom, presidente do Banco Central pode dar pistas sobre política monetária em evento desta terça

Presidente da Petrobras vai à Câmara explicar alto da gasolina e gás

De acordo com dados divulgados pelo IBGE na semana passada, a gasolina foi o sexto produto que mais subiu em 2021

Emprego no Canadá: empresas têm mais de 200 vagas abertas

Confira as dicas de carreira e adaptação de brasileiros que moram e trabalham no Canadá

Lançamento do novo iPhone 13: como assistir e o que esperar

Evento da Apple trará nova versão do iPhone, além de Apple Watch Series 7. Novos iPad Mini e AirPods também são aguardados

SoftBank aumenta aposta na América Latina com novo fundo de US$ 3 bilhões

Com o Latin America Fund II, o grupo aumenta sua aposta na região para US$ 8 bilhões

Especulômetro EXAME-Loft: diferença de preço de imóvel chega a 30%

Indicador aponta a diferença entre o valor de anúncio de imóvel e o de registro em cartório, com o objetivo de ampliar a transparência de compra e venda e economizar tempo e dinheiro das partes

Dootax: alta tecnologia em empresas para manter contas em dia com o “Leão”

Startup especializada em procedimentos fiscais atende a 20 mil empresas e varejistas de peso como Magalu, Americanas e Submarino

Caixa vai reduzir juros para financiamento da casa própria

Atualmente, a carteira de crédito habitacional da Caixa soma um volume R$ 528,9 bilhões

Risco à Vale: minério atinge menor cotação do ano com demanda mais fraca

Investidores aguardam dados da China que podem mostrar desaceleração ainda mais forte da economia local

CNI divulga agenda da indústria para a COP26 com estudo sobre carbono

Confederação Nacional da Indústria lançará estudo com experiências internacionais no mercado de carbono

Quer comprar um COE? Veja que cuidados tomar

Levantamento da FGV aponta que COEs mais simples e com prazos mais curtos costumam oferecer maiores retornos

Política e mundo

Cidades do Rio de Janeiro já sofrem os efeitos da estiagem

Em cidades como Nova Friburgo e Petrópolis, moradores enfrentam transtornos para encher cisternas

Saúde é obrigada a enviar vacinas para São Paulo, confirma maioria do STF

Tribunal atendeu a um pedido apresentado pelo governo para retomar a aplicação de segunda dose

Zé Trovão pede refúgio no México alegando perseguição política no Brasil

Zé Trovão tem uma ordem de prisão determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes

CPI da Covid ouve empresário Marcos Tolentino nesta terça-feira

A Justiça Federal em Brasília autorizou que Tolentino possa ser conduzido coercitivamente, caso se recuse a comparecer à sessão

Enquanto você desligou…

Quem são os empresários que trouxeram a Deus Ex Machina para o Brasil

A loja em São Paulo, que une surfe, design e motos vintage, é o único licenciamento no mundo da icônica marca australiana

Agenda

Nos Estados Unidos, o principal dado a ser divulgado é o núcleo do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de agosto. Ele mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia, e é uma forma de analisar a inflação do país.

Na China saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos no país.

Frase do dia

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” -- Amyr Klink.

Abertura de mercado

Selic em 9% até final de 2021" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/gxxol6xcCFE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash