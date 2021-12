Pressão de servidores, avanço da Ômicron e o que move o mercado

O rali de Ano Novo perdeu o ímpeto ontem, terça-feira, na medida em que novas notícias do avanço da variante Ômicron deixaram investidores um pouco mais cautelosos. Houve recorde de casos diários no mundo -- 1,44 milhão -- na segunda, e algumas das maiores empresas do mundo adotam medidas de restrição, como foi o caso da Apple, que fechou suas doze lojas em Nova York para a entrada de consumidores. Nesta manhã de quarta-feira, dia 29, futuros dos índices de Nova York operam em leve alta, bem como índices de na Europa.

Veja a seguir os principais índices de ações às 6h de Brasília:

STOXX 600 (Europa): +0,30%

FTSE 100 (Londres): +1,03%

DAX (Frankfurt): -0,07%

CAC 40 (Paris): +0,21%

Futuro do S&P: +0,22%

Futuro do Dow Jones: +0,17%

Futuro da Nasdaq: +0,39%

Nikkei (Tóquio): -0,56%

Veja abaixo os principais eventos do dia:

Pressão de servidores por reajustes

O ministro Paulo Guedes tenta segurar o aumento da pressão de diferentes categorias de servidores, algumas das quais com grande força em Brasília, como a dos auditores da Receita Federal e a dos funcionários do Banco Central, por reajustes salariais. Segundo o Valor Econômico, o movimento ganhou força nos últimos dias do ano depois que o governo de Jair Bolsonaro abriu precedente para categorias da área de segurança pública, como a Polícia Federal e a Polícia Federal Rodoviária.

Avanço da Ômicron

Com o recorde no número de casos diários de infectados pelo coronavírus, a variante Ômicron vai se tornando dominante no mundo. Novos dados divulgados ontem revelam que já respondia por seis em cada dez casos nos Estados Unidos, em proporção elevada, ainda que abaixo do estimado inicialmente de três em cada quatro casos.

No front das notícias positivas, o CDC (Centro para Controle e Prevenção de Doenças) nos Estados Unidos reduziu de dez para cinco dias a recomendação de isolamento para pessoas contaminadas assintomáticas.

JCP do Santander

O Santander (SANB11) informou no fim do dia de ontem que o seu conselho de administração aprovou o pagamento de 249 milhões de reais em Juros sobre Capital Próprio (JCP). Terão direito os acionistas até o próximo dia 7 de janeiro.

Terceira prévia do

A B3 divulga nesta quarta-feira a terceira e última prévia da nova composição do Ibovespa, que vai passar a vigorar a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro, até o fim de abril. Na prévia anterior, entraram as ações da Positivo (POSI3) e da CSN Mineração (CMIN3), e saíram as units da Getnet (GETT11) e os papéis preferenciais do Inter (BIDI4).