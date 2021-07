Pressionado por Vale, Ibovespa não acompanha altas de NY

O tem leve queda nesta sexta-feira, 23, sem conseguir acompanhar o movimento das bolsas internacionais, que registram altas sólidas, com dados macroeconômicos acima das expectativas e com a agenda de resultados no radar. Às 10h45, o principal índice da B3 caía 0,24% para 125.838 pontos.

Entre os principais componentes do Ibovespa, são as da Vale (VALE3), com a maior representação, que segura o índice brasileiro. Nesta manhã, as ações da companhia caem cerca de 0,7%, após o minério de ferro cair mais de 2% na China, com o o governo local pressionando as siderúrgicas para reduzirem a produção de aço. O metal encerrou a semana com queda de cerca de 10% em sua pior performance semanal desde fevereiro de 2020, segundo a Reuters.

No mercado americano, o S&P 500 sobe 0,5%, enquanto o índice Nasdaq caminha para mais um recorde. Na Europa, o Stoxx 600 sobe quase 1%, após índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) terem surpreendido positivamente. Na Zona do Euro, os PMIs de serviços, composto e industrial ficaram em mais de 60 pontos, bem além da linha dos 50 pontos, que divide a expansão da contração econômica. Na Alemanha, o PMI industrial ficou em 65,6 pontos.

Apesar do ambiente misto na , o câmbio reflete o apetite de investidores internacionais por ativos de risco, com o dólar futuro recuando 0,9% frente ao real e sendo negociado abaixo dos 5,17 reais. Nesta manhã, o desempenho do real é o melhor entre moedas emergentes, mesmo com a alta do peso mexicano e do rublo russo frente ao dólar.

Na bolsa brasileira, investidores aguardam a divulgação de resultados corporativos, que começam a ganhar força a partir da semana que vem. Nesta sexta, a Hypera (HYPE3) será a terceira empresa a apresentar seu balanço do segundo trimestre. Na expectativa pelos resultados, investidores aumentam posições nas ações da companhia, que figura entre as maiores altas do Ibovespa, subindo cerca de 2%.

Na ponta negativa, estão ações ligadas ao varejo, com Magazine Luiza (MGLU3) tendo o pior desempenho do Ibovespa, em queda de 2%. Americanas (AMER3) cai 1,8% e Via (VVAR3), 1,26%.

A queda do setor ocorre após dados de inflação mais fortes do que o esperado, sugerindo uma postura mais dura do Banco Central na alta de juros. Divulgado nesta manhã pelo IBGE, o IPCA da primeira quinzena de julho apontou para uma alta mensal de 0,72% ante a expectativa de 0,64% de alta. No acumulado de 12 meses, a inflação ao consumidor passou de 8,13% para 8,59%.

A inflação acima da esperada impulsionou os o juro futuro com vencimento em janeiro de 2022, que sobe 2,6% na bolsa, com investidores já precificando uma taxa de 6% ao ano, 1,75 ponto percentual acima da praticada atualmente.

Por tornar o financiamento mais caro, a alta da taxa de juros tende a esfriar a economia, com empresas mais ligadas ao ciclo econômico, como varejistas, entre as mais prejudicadas.