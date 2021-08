Prévia do Ibovespa inclui Rede D’Or, Banco Pan, Méliuz e Alpargatas

A B3 divulgou nesta segunda-feira, 2, sua primeira prévia para a carteira teórica do , principal índice da , que será válida de setembro a dezembro deste ano.

Nenhuma ação foi retirada nesta prévia e cinco papéis foram incluídas: Rede D’Or (RDOR3), Banco Pan (BPAN4) Méliuz (CASH3), Alpargatas (ALPA4) e as preferenciais do Banco Inter (BIDI4) – as units BIDI11 já fazem parte do índice.

Com as inclusões, o índice passará a contar com 89 ativos de 85 empresas.

A mineradora Vale (VALE3) segue como a ação com maior participação na carteira do Ibovespa, representando 14,025% do índice. Entre os papéis de maior peso, as ações preferenciais do Bradesco (BBDC4) passam a representar uma porcentagem maior do índice do que a B3 (B3SA3).

Nova carteira* Carteira atual Ativo Participação Ativo Participação Vale (VALE3) 14,02% Vale (VALE3) 12,43% Itaú ( ITUB4 6,22% Itaú (ITUB4) 6,09% Petrobras ( PETR4 5,28% Petrobras (PETR4) 5,00% Bradesco (BBDC4) 4,91% B3 (B3SA3) 4,87% B3 (B3SA3) 3,98% Bradesco (BBDC4) 4,72% *Válida a partir de 6 de setembro

A segunda e terceira prévias do Ibovespa estão previstas para 16 de agosto e 2 de setembro, sendo que a nova carteira será válida a partir de 6 de setembro.