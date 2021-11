Prévia do PIB, Biden e Jinping, Eletrobras, Méliuz e o que move o mercado

As principais bolsas internacionais operam próximas da estabilidade na manhã desta terça-feira, 16, com investidores repercutindo o encontro virtual entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping na última noite e a agenda de balanços corporativos.

Na conversa, os líderes das duas principais economias do mundo reforçaram a importância de evitar conflitos, apesar dos interesses distintos, principalmente, envolvendo Taiwan. No mercado, a sensação sobre o encontro foi positiva, a despeito dos últimos anos de turbulência entre as nações. Na Ásia, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,22% nesta madrugada, enquanto as bolsas da Europa abriram em leve alta.

O mercado europeu ainda repercute o PIB da Zona do Euro, divulgado nesta manhã, que ficou em 2,2% no terceiro trimestre e em 3,7% na comparação anual, em linha com as estimativas.

Nos Estados Unidos, os principais índices futuros oscilam próximos da estabilidade, após fecharem a última sessão no zero a zero. Por lá, a expectativa é para os dados de vendas do varejo de outubro. Entre economistas, o consenso é de uma alta mensal de 1,2% contra a de 0,7% do mês anterior.

Prévia do PIB

Por aqui, o principal indicador do dia será o IBC-Br, também conhecido como “prévia do PIB”. Referente ao mês de setembro, o indicador de atividade econômica do Banco Central deve apontar para uma queda de 0,3% no período, acelerando a contração, que foi de 0,15% no mês anterior.

Na véspera, quando o mercado brasileiro esteve fechado devido ao feriado da Proclamação da República, o ETF EWZ, composto por do país, fechou estável nos Estados Unidos, acompanhando o ritmo das bolsas americanas.

Eletrobras

Com a temporada de balanços se aproximando do fim, menos de dez empresas irão reportar seus números do terceiro trimestre nesta terça.

Entre os resultados mais aguardados do dia está o da Eletrobras (ELET3/ELET6). Principal empresa de energia elétrica do país, a companhia vem de queda de 25% desde meados de junho, quando foi aprovada sua privatização.

Anima

Nesta manhã, quem apresentou seu balanço foi a Anima Educação (ANIM3). A empresa, dona das universidades São Judas e Anhembi, teve líquido ajustado de 58,6 milhões de reais contra 19,8 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Já a receita cresceu 132,7% para 816,7 milhões de reais.

Méliuz

Após o encerramento do pregão, será a vez do resultado da Méliuz (CASH3) ser divulgado. Com uma das melhores performances do , os papéis da fintech acumulam alta de mais de 50% no ano. A valorização, contudo, já chegou a superar 300%, mas vem sendo prejudicada pela piora das perspectivas para empresas de crescimento. Nesta noite, a empresa terá que provar que segue com seus planos de expansão firmes para retomar a confiança do investidor.

Balanços do dia

Ainda reportam resultados nesta terça Boa Vista (BOAS3), Cruzeiro do Sul (CSED3), Espaçolaser (ESPA3), Hidrovias do Brasil (HBSA3), Iochpe-Maxion (MYPK3) e Mosaico (MOSI3).