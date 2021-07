Prévia operacional de Vale e Petrobras, plano da Oi e a semana na B3

A semana que começa, a terceira de julho, terá indicadores operacionais das duas companhias com maior peso no . Os dados de produção e vendas da Vale (VALE3) no segundo trimestre serão conhecidos nesta segunda-feira, dia 19. O balanço completo da mineradora será divulgado na semana seguinte, no dia 28, ambos depois do fechamento do mercado.

Na quinta-feira, dia 22, será a vez de a Petrobras (PETR3, PETR4) divulgar os seus números de produção entre abril e junho, também depois do fechamento do mercado. O resultado financeiro sai no dia 4 de agosto.

Outros destaques da semana na bolsa brasileira, a B3: o Magazine Luiza (MGLU3) precifica na quinta-feira o follow on de até R$ 4,6 bilhões (contando lote adicional) para levantar recursos para bancar a sua maior aquisição, o KaBum!, plataforma líder de games e tecnologia.

Na terça, 20, a Neoenergia (NEOE3) dá início à temporada de divulgação de resultados do segundo trimestre.

No campo das ofertas públicas iniciais (IPO, na sigla em inglês), a semana pode selar a conclusão da estreia de quatro empresas: Desktop, Privalia, Multilaser e Unifique.

Veja abaixo os destaques do mercado corporativo na semana que começa:

A semana

Segunda-feira, 19 de julho : Sai o relatório de produção da Vale no segundo trimestre

: Sai o relatório de produção da Vale no segundo trimestre A Oi apresenta a nova fase do seu plano estratégico para o triênio 2022-2024

Fixação do por ação para o IPO da Desktop, provedora de serviços de internet

Terça-feira, 20 de julho : A Neoenergia divulga o resultado do segundo trimestre depois do fechamento do mercado.

: A Neoenergia divulga o resultado do segundo trimestre depois do fechamento do mercado. Definição de preço por ação em oferta subsequente primária do Grupo Soma

Via Varejo reúne acionistas em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir alteração no nome da empresa para Via S.A. e ampliação do portfólio de marcas do grupo a outros ramos, como o de serviços financeiros

Fixação de preço por ação nos IPOs da Privalia e da Multilaser

Quarta-feira, 21 de julho : Estreia prevista das ações da Desktop no Novo Mercado da B3

: Estreia prevista das ações da Desktop no Novo Mercado da B3 Quinta-feira, 22 de julho: Sai o relatório de produção da Petrobras no segundo trimestre

Definição de preço por ação em follow-on de até R$ 4,6 bilhões do Magazine Luiza

Estreia prevista das ações da Privalia e da Multilaser na B3

Sexta-feira, 23 de julho: Definição de preço por ação em IPO da Unifique, empresa de banda larga e telefonia fixa de Santa Catarina.

Veja abaixo outros destaques da bolsa:

Nova aquisição da JBS

A família que controla a processadora de carnes Tönnies Holding estaria em negociações preliminares com a JBS (JBSS3) e com um investidor asiático para uma possível venda da empresa, segundo pessoas que falaram sob anonimato. O negócio poderia avaliar a maior processadora de carnes da Alemanha em até US$ 4,7 bilhões, segundo as pessoas.

Captação da Oi

A Oi (OIBR3, OIBR4), que na segunda-feira, 19, apresenta a nova fase de seu plano estratégico para o triênio 2022-2024, contratou bancos para avaliar alternativas de captação de recursos no mercado doméstico ou internacional de dívida. Os recursos devem ser utilizados para refinanciar a primeira emissão de da Oi Móvel.

A companhia agora se dedica à prestação de serviço de banda larga fixa, de forma crescente por meio de fibra óptica, agora que concluiu a venda de parte dessa divisão para um fundo do BTG Pactual (BPAC11) em conjunto com a Globenet.

IPOs adiados

A InterCement e a BBM Logística decidiram interromper os respectivos processos de abertura de capital (IPO). A InterCement já avaliava adiar os planos de IPO para não ter que reduzir o preço para a ação, segundo pessoas que falaram sob anonimato para a Bloomberg, e de fato citou no comunicado oficial a atual conjuntura de mercado.

A BBM Logística decidiu cancelar a oferta inicial por causa do que apontou ser um aumento da volatilidade no mercado.

(Com a Redação)