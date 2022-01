Prévias da JHSF, Tenda e Dotz, inflação na Europa e o que move o mercado

As bolsas internacionais operam entre altas e baixas nesta quinta-feira, 20, após sofrerem novas perdas no pregão anterior por preocupações sobre elevação de juros nos Estados Unidos.

O Índice Nasdaq, mais sensível às taxas de juros, esboça alguma recuperação no mercado de futuros americano, depois de chegar a 10% de queda em relação à máxima de novembro. Na Europa, o clima é de maior cautela, com investidores digerindo dados de inflação divulgados nesta manhã.

O Índice de ao Produtor (IPP) da Alemanha superou as estimativas de mercado para o mês de dezembro, saltando 5% ante consenso de 0,8%. Com a disparada, a inflação ao produtor alemão passou de 19,2% para 24,2% na comparação anual.

Também foi divulgado o Índice de Preço ao Consumidor da Zona do Euro, que ficou em 5% no acumulado de 12 meses, em linha com as estimativas de mercado.

Na agenda do dia, ainda estão indicadores dos Estados Unidos, entre eles os de estoque de petróleo bruto, pedidos semanais de seguro desemprego e de vendas de casas usadas.

Além de dados econômicos, investidores americanos seguem atentos aos números da temporada de balanços do quarto trimestre. O resultado mais aguardado desta quinta, é o da Netflix.

No Brasil, onde a agenda de balanços esquenta apenas em fevereiro, analistas avaliam prévias operacionais, que já começaram a ser divulgadas.

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

JHSF

A JHSF (JHSF3), líder no setor de alta renda, apresentou 340,2 milhões de reais em vendas contratadas no último trimestre em sua frente de incorporação. O resultado foi 28,9% superior ao de 2020.

Na parte de shoppings, a JHSF registrou crescimento de 25,2% nas vendas no trimestre, encerrando o ano com vendas 22,5% maiores que em 2019, antes da pandemia.

Direcional

Com foco em empreendimentos populares, a Direcional (DIRR3) elevou seu volume de lançamento para níveis recordes, subindo 78% em relação ao ano anterior, com destaque para sua subsidiária Riva, que elevou os lançamentos em 325%, em 2021. As vendas líquidas da Direcional como um todo cresceram 45%, enquanto as da Riva, 178%.

Tenda

O ritmo de lançamentos da Tenda (TEND3), também com foco popular, foi mais tímido, aumentando em apenas 15%, no ano. As vendas líquidas, porém, aceleraram de forma mais intensa, em 21,9%.

Dotz

A fintech Dotz (DOTZ3), que apresentou sua prévia na última noite, expandiu em 4 vezes o número de downloads da conta digital Dotz, enquanto o volume de cadastros dobrou para quase 1 milhão, no quarto trimestre.

Marfrig

A Marfrig (MRFG3) anunciou ter concluído a aquisição da Sol Cuisine, listada na de Toronto. A operação, segundo a empresa, irá aumentar o portfólio de produtos e a capacidade de aprimorar a frente PlantPlus Food na América do Norte.