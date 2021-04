Principais problemas ambientais brasileiros estão nas cidades, diz Salles

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta segunda-feira (22) que "os principais problemas ambientais brasileiros estão nas cidades". Segundo Salles, a mudança do atual quadro da gestão de resíduos só será possível por meio do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, "um divisor de águas para a questão ambiental urbana" que conta com o "alinhamento total do governo federal".

Apesar de o ministro culpar os espaços urbanos, a pasta tem enfrentado críticas dentro e fora do País pela forma como tem conduzido o combate ao desmatamento na Amazônia.

O ministro participou nesta segunda-feira do lançamento do Programa Águas Brasileiras, para revitalização das principais bacias hidrográficas do País e melhoria da disponibilidade de água. De acordo com Salles, o programa demonstra o esforço do governo para resolver a questão do abastecimento hídrico. A iniciativa, entretanto, conta com o patrocínio de dez empresas privadas do agronegócio, mineração, logística, setor de bebidas e alimentação, entre outros.