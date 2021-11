Private equity mira no ESG e quer ir além do lucro

Décadas depois que a vantajosa indústria de aquisições se rebatizou como “private equity” ou capital privado, este capital está se rebatizando como a próxima grande novidade na gestão de dinheiro verde e com consciência social. Embora alguns vejam isso como uma feição de colocar uma cara mais gentil e bondosa em um negócio notoriamente agressivo, investidores têm despejado bilhões de dólares em fundos que buscam um impacto positivo além do retorno financeiro.

Um recorde de 132 fundos de “impacto” inaugurou este ano, de acordo com dados da Preqin, que monitora o setor. A categoria acumula US$ 20 bilhões desde 2015, mostram os dados compilados pela Bloomberg. Os fundos de impacto geralmente visam investimentos em energia renovável, saúde, habitação a preços acessíveis ou outras atividades socialmente importantes. De forma mais ampla, muitos clientes desejam que as empresas levem em conta os critérios ESG, ou seja, um direcionamento do setor para as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa.

“Se não houvesse demanda de investidores, eles não estariam fazendo isso”, disse Bob Jacksha, diretor de investimentos do Conselho de Educacional do Estado do Novo México, sobre os esforços do setor. “A minha parte cética diz:‘ Ei, esta é uma nova ferramenta de marketing ’. Até certo ponto, é.” Mas pode ser também que “os idealizadores de empresas simplesmente acreditem nos critérios ESG”, diz ele.

Alguns dos maiores investidores em fundos de capital privado são os planos de pensão cujos beneficiários estão preocupados com as mudanças climáticas e a justiça social. “Os investidores vão querer mais do que ouvir – eles querem ver”, diz o analista da Jefferies, Jerry O’Hara. O setor está tentando mostrar que está ouvindo.

Em setembro, os Grupos Carlyle e Blackstone uniuram-se aos clientes, incluindo o Sistema de Aposentadoria de Funcionários Públicos da Califórnia, para compartilhar e agregar informações privadas relacionadas às emissões, diversidade e tratamento de funcionários nas empresas. O objetivo é criar padrões e métricas que possam acompanhar o progresso em todo o setor. (A Bloomberg LP, controladora da Bloomberg Businessweek, é fornecedora de dados de ESG para profissionais financeiros.)

Detratores do capital privado questionam se um setor conhecido por comprar empresas e depois acumular dívidas, cortar custos e obter lucros num período de três a cinco anos deixará essas empresas em melhor situação. “Aquisições alavancadas normais estão sendo feitas, envolvendo um subconjunto de setores do bem-estar e dão a isso o nome de impacto”, diz Ludovic Phalippou, professor de economia da Saïd Business School da Universidade de Oxford. “Esses investimentos teriam sido feitos de qualquer maneira”. Ele diz que duvida que o capital privado possa cumprir as promessas de ESG porque o setor não está disposto a sacrificar seus lucros.

Os fundos estão avançando. A KKR está comercializando seu segundo fundo de impacto após encerrar o levantamento de capital para o primeiro no ano passado de mais de US$ 1 bilhão. A Apollo Global Management estava a caminho para garantir até julho mais de US$ 500 milhões para seu fundo inaugural de impacto.

Ambas as empresas apontam para 12 anos de esforços de investimento responsável, incluindo relatórios ESG das empresas a partir de seus portfólios. A Apollo diz que vai incentivar seus executivos a atingir determinadas metas de impacto. Também prometeu vincular 2% de sua parte nos lucros do fundo ao cumprimento dessas metas, mas apenas depois que o retorno atingir 8%, de acordo com um documento de marketing. A empresa está contando com parte de seu histórico de aquisições para promover o fundo.

Uma das empresas que se destacou como exemplo de bom desempenho é a Lumileds, com sede em Amsterdã, que fornece iluminação LED com eficiência energética. Um ano depois de ter sido comprada em 2017, a Lumileds assumiu dívidas para pagar , incluindo US$ 405 milhões ao oitavo fundo de aquisição do carro-chefe da Apollo, entregando 50% a mais do que o que investiu no negócio, de acordo com um relatório trimestral enviado aos clientes.

Desde então, a Lumileds demitiu quase 1.000 funcionários, cerca de 11% de sua força de trabalho de 2018, mostra seu relatório de sustentabilidade de 2020. O Serviço de Investidores da Moody's, que alertou em maio sobre uma possível inadimplência, culpou em parte os dividendos financiados por dívida da empresa por seus problemas atuais. “Essas são certas características que geralmente tornam a estratégia financeira de propriedade de capital privado mais arriscada do que muitas empresas de capital aberto”, diz Swami Venkataraman, vice-presidente sênior da equipe de ESG da Moody's Investors, sobre a abordagem do setor.

A Lumileds apresentava uma dívida conservadora quando declarou os dividendos e só mais tarde enfrentou desafios imprevistos do setor que foram exacerbados pela pandemia, disse a porta-voz da Apollo, Joanna Rose, em um comunicado por e-mail. “Estamos trabalhando em conjunto com a equipe de gestão para preservar a empresa, para devolvê-la à lucratividade e continuar entregando os melhores produtos da categoria”, disse ela.

Na KKR, o dinheiro já está entrando, embora o esforço ainda esteja em seus passos iniciais. Seu primeiro fundo do bem vendeu parte de sua participação na KnowBe4 e estava a caminho de colher cinco vezes mais lucros no meio do ano. O KnowBe4, que auxilia empresas na prevenção de ataques de fraude por hackers, é qualificado como investimento de impacto, segundo a KKR, porque seu modelo de negócios se enquadra nas metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas pelas Nações Unidas.

A KKR, principalmente por meio de seu fundo de impacto, recebeu um dividendo de cerca de US$ 16 milhões da Graduation Alliance, empresa que ajuda alunos que abandonaram o ensino médio apenas 16 meses após a compra do negócio. O pagamento não foi financiado com dívidas, disse um porta-voz da KKR. A empresa stá usando pesquisas para medir os resultados para graduados e está executando um programa piloto para vincular o pagamento de executivos da Graduation Alliance à retenção e matrícula.

A firma de capital privado TPG apregoa sua capacidade de quantificar o impacto. Em seu relatório de impacto de 2020, informou que seus investimentos em bens sociais geraram mais de US$ 3 bilhões de impacto. Isso foi feito em um modelo que se baseia em estimativas e suposições que podem mudar ou estar incorretas, concluiu a empresa em uma divulgação. A TPG usa uma entidade de sua propriedade, a Y Analytics, para filtrar estudos acadêmicos que podem ajudá-la a traduzir o impacto em dólares. Cada empresa da TPG tem objetivos de impacto diferentes. Na empresa de tecnologia financeira, a Acorns, a TPG rastreia o aumento da economia de seus clientes. Na DreamBox Learning, o impacto é medido por meio do número de alunos que usam a plataforma de ensino e da frequência com que a usam, de acordo com uma apresentação.

Em virtude das várias maneiras como as empresas medem o impacto ou o ESG em seus portfólios, investidores e ativistas estão pressionando por mais dados. “Há uma necessidade urgente de maior transparência para evitar o que temos agora, em que as empresas escrevem uma narrativa com relatos escolhidos a dedo”, disse Alyssa Giachino, diretora de clima do grupo de defesa, o Projeto Private Equity Stakeholder .

O Projeto Private Equity Stakeholder Project quer ver empresas fazendo mais e pediu à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que as sujeite a divulgações de risco climático mais rigorosas. Empresas como KKR, Blackstone e Apollo foram criticadas pelo grupo por seus investimentos em combustíveis fósseis.

O American Investment Council, que representa o setor de capital privado, está fazendo lobby contra essas exigências. Ele diz que as empresas já são obrigadas a notificar os clientes sobre qualquer impacto significativo em seus negócios e que o setor deve seguir um padrão diferente porque lida principalmente com investidores sofisticados. Firmas de capital privado citaram seu maior investimento em energias renováveis, esforços para tornar as holdings de petróleo e gás mais responsáveis ​​e o crítico papel que os players tradicionais ainda têm no atendimento às necessidades de energia da sociedade.

Na opinião de Carlyle, as empresas de petróleo e gás e outras retardatárias em ESG representam uma oportunidade de investimento. Megan Starr, que se concentra no impacto das estratégias da empresa, diz que esses negócios podem ser comprados por um valor menor, aprimorados em suas métricas de ESG e, em seguida, vendidos com um razoável. “Temos um dos maiores incentivos para nos concentrarmos na melhoria dos ativos de uma perspectiva de desempenho ESG”, diz ela.