Privatização da Eletrobras; Anitta no Nubank e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Eletrobras, BR Partners, Méliuz e o que mais move o mercado

Índices de se recuperam após quedas impulsionadas por novas sinalizações do do Fed

Câmara vota privatização da Eletrobras nesta segunda-feira

Deputados precisam analisar 28 emendas aprovadas no Senado na quinta, dia 17 de junho. Se texto não for votado, MP perde a vigência às 24h de terça-feira

O que a Anitta vai fazer no Conselho do Nubank

Nubank anuncia Anitta nas reuniões trimestrais com os outros seis conselheiros e a diretoria do Nubank; entenda como cantora irá contribuir com o banco digital

Amazon começa Prime Day 2021 com bom cenário nas vendas digitais

Adesão às compras online cresceu durante a pandemia e evento da varejista deve coroar estratégia de descontos para assinantes

Osmar Terra e Filipe Martins depõem à CPI da Covid nesta semana

Os dois são suspeitos de integrar o gabinete paralelo que assessorou o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia da covid-19

Taxa extra cobrada na conta de luz deve subir mais de 60% em julho

Estudos da Aneel indicam que valor da bandeira vermelha 2 vai subir dos atuais R$ 6,24 para cerca de R$ 10 por causa da hídrica

O B2B foi parar no 'zap zap' — e não deve sair de lá tão cedo

Segundo um estudo inédito da consultoria McKinsey, as interações digitais entre empresas vieram para ficar e o Brasil está na vanguarda da tendência

IPOs de grandes empresas devem trazer mais estrangeiros para a

A expectativa do mercado é que o dinheiro estrangeiro na B3 aumente ainda mais puxado pelas aberturas de capital de grandes empresas previstas para julho

Randon tem alta de 117,6% na receita líquida em maio

No acumulado do ano, houve elevação de 95,3%, para 3,298 bilhões de reais

Começa nesta segunda cadastro de imóveis no Rio por bônus no IPTU

Início se dá por bairros do Centro, da Zona Sul e de parte da Zona Norte, mas será expandido a todos as regiões da cidade

Política e mundo

Inverno começa nesta segunda com variações de temperatura no Rio

Até o dia 26, as temperaturas no Rio devem cair até 10 graus devido à frente fria e a massa de ar polar que se aproximam do litoral

Olimpíada de Tóquio: Japão libera 10 mil torcedores por evento

Sorteio determinará os torcedores que podem comparecer aos Jogos Olímpicos de Tóquio entre aqueles que já tinham ingressos

Aperto monetário mais rápido entre emergentes pode ajudar moedas

Ciclo de alta dos juros de bancos centrais de países em desenvolvimento pode ser mais rápido do que nos Estados Unidos

Biden debate risco climático com reguladores de Wall Street nesta segunda

Discussão sobre como mitigar risco do aquecimento global deve dominar agenda do encontro. Na sexta, Biden receberá presidente afegão, Ashraf Ghani, na Casa Branca

Enquanto você desligou…

Seleção chilena reconhece violação sanitária de delegação na Copa América

A imprensa apontou a estrela da Inter de Milão Arturo Vidal e o defensor Gary Medel entre os eventuais envolvidos

Estágio e trainee: OLX, Avon, Vale, Dow e mais 39 empresas com vagas

A OLX abriu programa de estágio com vagas em home office para mulheres cis e trans, e 50% para estudantes de baixa renda

Dia mundial da yoga: dicas para encontrar a prática perfeita para você

O Dia Internacional do Yoga, celebrado mundialmente nesta segunda-feira, 21 de junho, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os muitos benefícios da prática

36 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de junho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Agenda

Nesta segunda-feira (21), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. A China divulga os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Uma boa ideia é muito mais difícil de encontrar do que dinheiro. Por isso, se você acredita na viabilidade da empresa que pretende abrir, seja perseverante” -- Luiza Trajano.

Abertura de mercado

