Privatização dos Correios: impacto para economia e consumidores

Se você reside no Brasil, é impossível nunca ter ouvido um grito de "Correios" na sua porta. A estatal responsável pelas entregas de correspondências e mercadorias no Brasil tem figurado entre as principais notícias nas últimas semanas e também está no foco do povo brasileiro, que depende do serviço para muitas atividades diárias.

Em fevereiro desse ano, o projeto de lei que encerra a exclusividade dos Correios sobre o serviço postal foi enviado ao Congresso. No início desse mês, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e abriu caminho para a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Se a proposta for aprovada pelos senadores, o leilão está previsto para acontecer no primeiro semestre de 2022. Contra a privatização, trabalhadores da estatal com o maior número de funcionários do País tentaram iniciar uma greve geral, que logo foi diminuída para no máximo 30% do corpo total de trabalho da empresa, pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ou seja, mesmo com a greve iniciada na última quarta-feira, 18, 70% dos funcionários dos Correios seguem trabalhando normalmente.

Além da privatização, os trabalhadores que aderiram a greve pedem aumento salarial de 14% e melhorias nas condições de trabalho.

Mas, caso haja uma privatização dos Correios, o que muda para os funcionários, consumidores e para economia nacional? No EXAME Agora #37, especialistas comentam a privatização pontuando os principais fatores em jogo. Ouça na íntegra: