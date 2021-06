Problema técnico na B3 afeta ajuste de posições de clientes em corretoras

Um problema nos sistemas da B3 (B3SA3) que fazem a integração entre suas plataformas de negociação e a clearing foi registrado pela brasileira ontem à noite.

Segundo nota da B3, "o incidente gerou impacto para os participantes do mercado decorrentes de atrasos nos procedimentos de pós-negociação, como são chamadas as rotinas realizadas após o encerramento do horário normal de negociação dos mercados".

De acordo com Pablo Spyer, diretor de operações da EQI, o problema pode impactar na visualização das posições dos investidores e em seus respectivos saldos nas contas corretoras, mas reforça que não houve troca de posições.

"As posições estão certas, somente a conferência momentânea que não está atualizada, mas não há risco adicional, como perda de . Acredito que rapidamente o problema será reestabelecido", comentou.

"Os técnicos da B3 estão em cima da questão e cuidando com celeridade junto com todas as corretoras", acrescentou.

Entre as corretoras afetadas, a EasyInvest informou, em nota a clientes nesta manhã, que "notou que houve uma oscilação nas atualizações de custódia de ontem para hoje". E que seu time já está atuando junto ao mercado para uma resolução rápida.

Eles comunicam ainda que, devido a essa oscilação, a margem de operações em contratos futuros está desativada, assim como o recebimento e envio de TED está postergado até às 14h, mas que seguem aceitando ordens de zeragem de posição.

A Bolsa disse que segue monitorando o caso e que vai continuar trabalhando nas rotinas de pós-negociação do pregão de ontem.