Procon anuncia recall de carros da GM e Toyota; veja modelos

O Procon-SP emitiu um comunicado nesta segunda-feira, 19, sobre três recalls envolvendo as marcas GM e Toyota. Segundo a instituição, as montadoras deverão apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, "inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor."

GM (General Motors)

O Procon-SP orienta os consumidores sobre seus direitos, no que diz respeito ao recall de veículos Chevrolet Tracker, modelos 2020 a 2022, fabricados entre 25/10/2019 a 8/4//2021, com números de chassis de LB900009 até NB100146.

No comunicado, a empresa informa que em caso de colisão, onde o acionamento dos pré-tensionadores abdominias dos cintos de segurança dianteiros é esperado, constatou-se a possibilidade de faíscas decorrentes do seu funcionamento normal atingirem o isolador acústico do carpete. Esse defeito possibilita princípio de incêndio na região inferior da coluna B, podendo resultar em danos materiais, lesões físicas graves ou fatais ao motorista e aos ocupantes do veículo.