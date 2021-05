Procon anuncia recall de modelo New Tucson da Hyundai

O Procon-SP emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 20, sobre um recall envolvendo a marca Hyundai e a Caoa Montadoras de Veículos. Segundo a instituição, a montadora deverá apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, "inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor." O órgão orienta os consumidores sobre seus direitos, no que diz respeito ao recall de veículos modelo New Tucson 1.6L Turbo GDI, ano/modelo 2016 a 2021, fabricados entre 11/10/2016 e 20/04/2021, com números de chassis (não sequenciais) de HB000001 a NB016743. A pandemia está mexendo com a economia e os negócios em todo o mundo. Venha aprender o que realmente importa na EXAME Invest Pro

No comunicado a empresa alerta que, nos veículos equipados com sistema de freio ABS, caso o multifusível localizado na central de fusíveis (compartimento do motor) não seja substituído, o módulo ABS pode apresentar um mau funcionamento que poderá levar a um curto-circuito elétrico interno. Caso isso ocorra, poderá gerar um princípio de incêndio no compartimento do motor, ocasionando lesões graves ou, em casos extremos, fatais aos ocupantes do veículo ou a terceiros.

No comunicado, a empresa recomenda que os proprietários fiquem atentos a qualquer sinal de princípio de incêndio como fumaça, odor característico ou ruídos de funcionamento de motor elétrico, mesmo com o veículo desligado. Caso ocorra um desses fatos, o veículo deverá ser encaminhado imediatamente a uma concessionária Hyundai importados.

site. Os proprietários dos veículos envolvidos deverão agendar junto a uma concessionária da marca, a partir de 14 de junho, a substituição do multifusível. Para agendamento e mais informações a empresa disponibiliza o telefone 0800 770 3355 e o

Os consumidores que sofreram algum tipo de acidente poderão solicitar, por meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos.