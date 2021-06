Procon anuncia recall de modelos Gol, Voyage, Saveiro e Fox

O Procon-SP emitiu um comunicado nesta sexta-feira, 4, sobre quatro recalls envolvendo a Volkswagen. Segundo a instituição, a montadora deverá apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, "inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor."

O recall envolve os modelos Gol, Voyage, Saveiro e Fox, ano-modelo 2022, com data de fabricação de 7/4/21 a 19/5/21, com números de chassis abaixo identificados.

Identificação dos chassis envolvidos (não sequenciais)

Gol de NT026107 a NT041016

Voyage de NT026109 a NT041125

Saveiro de NP006511 a NP012437

Fox de N4000422 a N4003411

No comunicado a empresa informa ter detectado possibilidade de soltura da polia do motor com consequente perda da assistência de direção e falha de funcionamento do alternador. Esse defeito aumenta o risco de acidentes com danos materiais e lesões físicas ou fatais aos ocupantes e a terceiros.

O que fazer