Procurador da Davati na CPI; SP leiloa aeroportos e tudo para ler hoje

IPO da Multilaser, PIB chinês, estreia da CBA e o que mais move o mercado

Investidores digerem dados da economia chinesa, enquanto aguardam por pedidos de seguro desemprego nos EUA e balanços do segundo trimestre

Quem é Cristiano Carvalho, procurador da Davati que será ouvido pela CPI

Empresa teria oferecido 400 milhões de doses da vacina Astrazeneca ao Ministério da Saúde em fevereiro; representante aponta esquema de propina nas negociações

São Paulo leiloa hoje 22 aeroportos; investimento previsto é de R$ 447 bi

Estão na lista, divididos em dois blocos, terminais em cidades médias ligadas ao agronegócio, como Ribeirão Preto, Barretos e Sorocaba

Equipe médica descarta cirurgia de emergência em Bolsonaro

Presidente deve permanecer em intenso "tratamento clínico conservador", inicialmente sem a necessidade de cirurgia. Nota divulgada informou que avaliações clínicas, laboratoriais e de imagem já foram feitas

PIB da China cresce 1,3% no 2º trimestre e tem alta anual de 7,9%

Na comparação com o trimestre anterior, o PIB chinês mostrou avanço de 1,3% entre abril e junho e, no primeiro semestre deste ano, a expansão do indicador foi de 12,7%

Sem gestor, fundo aposta na matemática para descobrir tendências

Estratégia saiu praticamente ilesa da do coronavírus e conseguiu surfar na retomada dos mercados; rentabilidade supera 30% em menos de um ano e meio

Vivo quer cadeia de fornecedores livre de carbono até 2040

Empresa se comprometeu a se tornar net zero em toda a cadeia de fornecedores nos próximos 20 anos

Em 5 anos, podemos ter vacinas que combatam múltiplos coronavírus

Organização cofundada por Fundação Bill e Melinda Gates anunciou financiamento de US$ 200 mi para vacinas contra covid "amplamente protetoras"

Esta é a característica essencial para o profissional do futuro

Em evento da EXAME Academy, especialista falou sobre a importância de ser multidisciplinar e deu dicas para quem deseja ter sucesso na carreira

Greve de ferroviários afeta quatro linhas da CPTM em São Paulo

Com a greve, as linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda e 10-Turquesa da CPTM foram afestadas

Incêndio atinge prédio da Secretaria de Segurança Pública do RS

Incêndio destruiu o edifício onde também funcionavam o Detran e o Instituto Geral de Perícias do Estado

Governo de SP envia doses para cidades que suspenderam vacinação

Nos últimos dois dias foram enviadas mais de 150 mil doses para as 30 cidades do interior e do litoral paulista que haviam suspendido a vacinação

EUA ainda não tem planos de retomar diálogo econômico com China

Embora a equipe de Yellen e outros departamentos estejam em contato com representantes chineses, a expectativa por enquanto não é reiniciar as negociações formais de alto nível

Artistas cubanos se posicionam sobre manifestações

Em um país orgulhoso da sua cena cultural, os artistas sempre foram vistos de perto em busca de sinais de sentimento político

Olimpíadas: como um culto aos deuses virou a maior tradição da humanidade

Os Jogos como conhecemos hoje começaram ainda no século XIX, mas as primeiras competições esportivas em homenagem aos deuses datam de 700 a.C.; descubra mais sobre a história das Olimpíadas

GM abre vagas para programa de trainee exclusivo para negros

A inscrição para Programa Track 2021, da General Motors, segue até 03 de agosto e recebe candidatos de diferentes cursos

Burger King viraliza após pedido de demissão em massa em restaurante

Ex-funcionários alegam más condições de trabalho em restaurante do Burger King

Fim de incentivo ao VR pode fechar 100 mil restaurantes, diz associação

Estudo encomendado pela Associação Brasileira de Benefícios ao Trabalhador calcula que extinção de isenção fiscal de vale-refeição e alimentação impactaria metade dos estabelecimentos

Nesta quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, falará ao Comitê Bancário do Senado americano. O depoimento é dividido em duas partes; a primeira é composta por uma declaração preparada e, em seguida, o comitê conduz uma sessão de perguntas e respostas. O mercado pode apresentar grande volatilidade de acordo com as respostas de Powell.

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país.

"Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor" – Albert Einstein

