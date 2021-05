Produtos concentrados, alternativas sustentáveis

Impacto ambiental, mudanças climáticas, aumento da temperatura no planeta. Diante de tal realidade, pôr em prática o conceito de desenvolvimento sustentável tornou-se urgente. O termo, cunhado há mais de 30 anos, é usado para definir e atividades que suprem as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer as gerações futuras e foi tema central do Fórum Econômico Mundial de Davos, realizado no início do ano, na Suíça.

Cientes de sua responsabilidade na cadeia, muitas empresas têm voltado seu olhar e suas ações para a causa. O desafio agora é gerar crescimento para os negócios, reduzindo o impacto ambiental e trabalhando de forma transparente e ecológica. O desenvolvimento e a comercialização de produtos concentrados, por exemplo, estão entre as principais iniciativas sustentáveis propostas pela indústria. Isso porque a prática demanda menos água em sua fórmula e menos materiais nas embalagens. Com a dimensão reduzida, são poupados recursos para transporte, além de gerar menos resíduos e gases poluentes.

De acordo com a Associação das Indústrias do Setor de Limpeza (Abipla), se todos os amaciantes e sabões líquidos e em pó disponíveis no mercado fossem trocados por versões concentradas ou compactadas, haveria diminuição de 27% na pegada de carbono e de 25% na energética. A Unilever, por exemplo, já aderiu a esse movimento. A empresa, que é a fabricante do sabão OMO, reformulou todo o portfólio da marca e apresentou ao mercado o novo OMO Lavagem Perfeita: um produto superior, com uma série de benefícios sustentáveis.

Além de garantir mais eficiência e rendimento, a nova linha é livre de fosfato, usa papel de fonte renovável, contém ativos concentrados biodegradáveis e é produzida em fábrica zero-resíduo. Com isso, a marca já diminuiu 36% da água usada no processo de produção e 18% da emissão de CO2. Somando-se também os produtos concentrados de Brilhante e Surf, a Unilever diminuiu a emissão de uma quantidade de gases similar à emitida por um carro movido a gasolina dando 137 voltas na Terra.

Melhores escolhas na gôndola

Há um interesse crescente do público consumidor em entender o que está por trás dos produtos adquiridos. Cada vez mais, esse consumidor busca conhecer as ideias e os posicionamentos das marcas, assim como os valores e os processos envolvidos na cadeia de produção. A seguir, confira o que vale a pena levar em conta ao realizar uma compra: