Professor da London Business School dá aula sobre ESG em evento da EXAME

Como promover uma liderança sustentável e mais responsabilidade corporativa? É sobre isso que o renomado professor Ioannis Ioannou falará na aula inaugural oferecida pela EXAME Academy durante o Melhores do ESG: repensando o valor de tudo, no dia 3 de maio, às 18h.

Ioannou, um dos maiores pesquisadores em responsabilidade social corporativa e sustentabilidade do mundo, dará a aula "Liderança sustentável e responsabilidade corporativa” logo após a abertura oficial. O evento, totalmente online e gratuito, vai até 18 de junho e já é considerado o maior do país sobre ESG.

Futuro sustentável

Ioannou é professor associado de estratégia e sustentabilidade na London Business School. Também aparece com frequência na lista dos 100 principais autores da Social Science Research Network (SSRN), repositório digital totalmente dedicado à disseminação de pesquisas acadêmicas.

Formado em economia pela Universidade de Yale e doutor em economia empresarial pela Universidade Harvard, ele busca compreender como as empresas e os mercados de capitais podem contribuir com a construção de um futuro mais sustentável.

Além de publicar suas pesquisas em alguns dos principais periódicos acadêmicos do mundo, também contribui com prestigiados veículos da imprensa internacional. Ioannou tem artigos publicados no Financial Times, Bloomberg, The Guardian, BBC, Le Monde, Forbes, entre outros.

Membro da rede de especialistas do Fórum Econômico Mundial (WEF) e do conselho consultivo do Ethical Corporation, Ioannou é frequentemente convidado para palestrar em conferências e eventos internacionais relacionados à sustentabilidade.

Desta vez, o especialista falará ao público brasileiro sobre a importância dos padrões de governança e sustentabilidade para as empresas a convite da EXAME Academy.

Melhores do ESG: repensando o valor de tudo

A sigla ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês) é usada para identificar empresas verdadeiramente comprometidas com a gestão de boas práticas em suas operações.

O tema tem se tornado um critério cada vez mais relevante para o investidor na hora de montar seu portfólio. Isso porque essas empresas têm um controle melhor de riscos. Historicamente, também está provado que elas têm maior retorno do que as outras companhias.