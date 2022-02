Profissão do futuro: trabalho home office com ganhos de até R$ 500 por dia

O Brasil tem um futuro difícil pela frente: segundo projeções da OIT, teremos 14 milhões de desempregados ao fim de 2022. Enquanto alguns podem ficar assustados com essa estatística, um grupo de profissionais hoje já está posicionado para o que pode ser a profissão do futuro. Ganhos que podem chegar a R$ 500 por dia, trabalho home office, horários flexíveis e jornada de trabalho muito curta (pode chegar a 2 horas por dia).

Estou falando do profissional, considerada por especialistas como a profissão do futuro. Esses profissionais são responsáveis por acompanhar o mercado diariamente e montar operações com base no sobe e desce dos preços.

A profissão ainda é nova, mas já está dominando o mercado, sendo considerada pelo LinkedIn como a nona mais quente do mundo. E por mais que possa parecer complicado fazer essas operações e colher lucros consistentes, a verdade é que praticamente qualquer pessoa pode ter sucesso nesse mercado se tiver o direcionamento adequado.

Na prática, o day trade já deixou de ser uma profissão obscura e passou a dominar o mainstream dos investidores em . De acordo com dados da própria B3, o número de investidores engajados em day trade dobrou em 2020. Isso faz todo o sentido – em um cenário de pandemia e lockdown, com comércios fechando e funcionários sendo demitidos: uma profissão que não exige faculdade nem experiência e chega a pagar, em média, R$ 500 por dia parece uma boa opção.

Essas operações diárias, que antes eram realizadas apenas por bancos e grandes instituições financeiras, foram democratizadas e disseminadas pelo mercado. Hoje em dia existem diversos tipos diferentes de traders, de dentistas que fazem renda extra com as operações até donas de casa que pagam as contas com as operações. Como a jornada de trabalho de um trader profissional pode ser de poucas horas por dia, essas pessoas têm mais tempo livre, mais conforto por trabalharem de casa e podem chegar até a ganhar mais do que outros profissionais mais tradicionais.

Ressalto aqui a diferença entre os traders profissionais e os "gurus" que fazem trading pra pagar o café da manhã. Esses influenciadores digitais acabam manchando a imagem do verdadeiro day trade profissional, feito por grandes empresas. A verdade é que, mesmo sendo uma profissão extremamente rentável, não existe dinheiro fácil.

Esses gurus, muitos deles picaretas, se aproveitam dos grandes lucros que o mercado oferece para enganar novatos. Muitos leigos entram no mercado pensando que qualquer cursinho com aulas gravadas é suficiente para começar a operar e ganhar do mercado – e é por isso que, segundo pesquisa da FGV, 97% das pessoas perdem dinheiro com day trade. Estamos falando, aqui, dos 3% que usam métodos comprovados por grandes instituições financeiras.

O trader precisa estar bem preparado antes de ir para o mercado. Falo aqui de uma formação realmente profissional, que não se limite a estratégias básicas e que todo mundo conhece. A profissão exige dedicação, como qualquer outra. A única diferença são os ganhos potenciais e o tempo de preparo. Enquanto um médico, por exemplo, chega a ficar quase 10 anos estudando antes de começar a ganhar dinheiro de verdade, existem casos de traders profissionais que começaram a tirar R$ 500 por dia apenas 1 mês depois de começarem a operar. Não se trata, portanto, de tempo de preparação, mas sim da qualidade do estudo do trader.

Os melhores traders do mercado, os chamados top traders, chegam a ganhar R$ 50 mil mensais, segundo a mesma pesquisa da FGV, operando de casa em apenas 11 dias do mês. Com ganhos potenciais tão gritantes, fica claro por que a profissão chamou a atenção de tantos brasileiros e porque há hoje milhares de pessoas vivendo de day trade.

Ainda mais levando em conta que a barreira de entrada é extremamente baixa. Claro, o trader precisa estudar, mas não precisa de experiência prévia, nem de ensino superior, muito menos precisa estar localizado em grandes capitais ou ter o famoso networking.

O trader de sucesso só precisa de um computador com acesso à internet e já está apto a ver milhares de reais caindo na conta todo mês. Há, inclusive, empresas que financiam os traders. Isso mesmo: alguns traders profissionais nem precisam disponibilizar o próprio dinheiro para operar – e chegam a ficar com 90% dos lucros. Você já vai ver como isso funciona.

A vantagem da democratização desse conhecimento, que antes estava restrito às grandes instituições, é que hoje existem diversas formações de excelente qualidade, com todo o conhecimento necessário para formar um trader do zero até o topo dos profissionais do mercado.

Atom S/A, maior empresa de trading do Brasil, quer formar e contratar novos traders; veja se você se qualifica

Esse é o caso da formação Do Zero a Trader, um treinamento profissional ministrado pela Atom S/A, maior empresa de trading da América Latina. A Atom, literalmente, contrata os melhores alunos dessa formação para trabalharem na empresa. Os alunos de melhor desempenho contam com financiamento da empresa, trabalham em home office e chegam a ganhar salários de até R$ 11.000 por mês, trabalhando poucas horas por dia.

A empresa foi fundada por Carol Paiffer, uma milionária conhecida do grande público por ser mentora do Shark Tank Brasil. Por trás do programa de TV, Paiffer tem uma trajetória longa e de muito sucesso com operações em Bolsa. A empresária começou a operar day trade há 16 anos, através de um método criado e aperfeiçoado por ela mesma - e se apaixonou pela meritocracia existente na profissão.

"Atrás de um computador ninguém sabe quem a gente é. Você consegue ganhar dinheiro sem precisar agradar chefe ou clientes", disse a empresária em entrevista ao Seu Dinheiro/Money Times.

Paiffer também não tem medo de admitir que seus milhões tiveram origem nas operações diárias em Bolsa: "Se eu não tivesse entrado na Bolsa de Valores eu não teria o patrimônio que eu tenho hoje."

A executiva acredita tanto na eficiência das operações diárias que fundou uma empresa focada 100% nisso: a Atom S/A. A empresa atua como mesa proprietária: uma modalidade de negócio em que a companhia disponibiliza capital para os traders operarem.

"Eu não inventei o modelo. Existem oito mil empresas nos EUA que fazem isso. Isso já acontece dentro dos bancos, mas nesse modelo a gente usa dinheiro próprio. Você monta uma empresa, disponibiliza o capital e convida os traders para operarem com seu dinheiro", disse a empresária.

Ou seja: a empresária acredita tanto no seu método que dá dinheiro para os traders qualificados operarem na Bolsa. Ela assume 100% dos riscos e o trader fica com 80% dos lucros. É o famoso skin in the game: Paiffer, diferentemente dos gurus de YouTube, coloca o próprio dinheiro em jogo nesse mercado.

A empreendedora vai realizar uma palestra online e gratuita no dia 14/02, onde vai abrir detalhes de como pessoas sem experiência podem começar a operar com dinheiro da sua empresa e buscar ganhos de até R$ 500 diários.

"Eu confio tanto nesse modelo de negócio que, se você for bem, eu quero você no meu time."

Paiffer tem confiança em dizer que é capaz de formar um trader que pode obter resultados relativamente rápido. Antigamente, o trader precisava passar por grandes quantidades de “tempo de tela”. Não existiam formações de qualidade e o trader precisava aprender por tentativa e erro – e o pior: arriscando o próprio dinheiro.

Hoje, Paiffer tem traders profissionais em sua equipe que começaram a lucrar apenas 1 mês depois de começarem a operar. Isso porque sua formação, Paiffer esclarece, é a mais profissional do mercado, com acompanhamento de psicólogos, pedagogos e com simuladores de investimento – "operar na Bolsa de verdade com dinheiro de mentira", diz a empresária.

Na palestra gratuita do dia 14/02, Paiffer vai revelar o segredo por trás do sucesso da Atom – e vai esclarecer como você também pode se tornar um trader e trabalhar na empresa, buscando ganhos de até R$ 500 diários.

É possível ganhar R$ 8.000 por mês trabalhando de casa? Veja os cálculos

Algumas pessoas podem ficar céticas com os ganhos exorbitantes do day trade. Afinal, é possível mesmo ganhar R$ 500 por dia – e com tão pouco tempo de experiência?

É verdade que, quando um trader está operando sozinho, com quantidade pequena de capital, os ganhos demoram para escalar. Nem o melhor trader do mundo conseguiria enriquecer se tivesse apenas R$ 100 na conta para operar. A vantagem de operar com a Atom é que os traders podem operar com os milhões disponibilizados pela empresa. A matemática é simples: quanto mais dinheiro sendo investido, maiores os lucros potenciais.

Segundo dados da própria Atom, um trader da empresa pode ganhar, em média, R$ 500 diários– mas esse número pode variar para cima ou para baixo. Vamos ver um exemplo.

Se um trader está operando 1,5 milhão de reais em contratos futuros de dólar apostando na alta e a cotação vai de R$ 5,226 para R$ 5,230, por exemplo, já são mais de R$ 1.000 de lucros. No modelo de negócios da Atom S/A, 80% desses lucros iriam para o bolso do trader – sem arriscar o próprio dinheiro e sem precisar ter R$ 1,5 milhão na própria conta.

E oscilações como essa, até bem maiores inclusive, são extremamente comuns no mercado financeiro.

Nesse exemplo são R$ 800 que caem na conta do trader em um único dia. Se o trader conseguir repetir esse resultado em apenas 10 dias do mês, já são R$ 8.000 na conta. Essa é a vantagem de operar grandes quantidades na Bolsa: poucos acertos já podem trazer resultados gigantescos.

Parece muito? Tudo bem, vamos imaginar que a metade desse resultado. O trader teria esse resultado apenas 5 dias do mês e botaria R$ 4.000 no bolso – trabalhando de casa, fazendo os próprios horários, sem depender de chefe. Ainda parece muito bom, né?

Os ganhos são possíveis, são reais, e já aconteceram várias vezes na Atom. A empresa é conhecida por pagar comissões gigantes aos seus traders. Profissionais iniciantes ganham 80% dos lucros, e os traders de melhor desempenho chegam a ganhar 90%. As comissões podem chegar, facilmente, aos 6 dígitos.

Carol Paiffer já formou açougueiros, dentistas e donas de casa; agora ela quer formar e contratar você

E a melhor vantagem do day trade é que, literalmente, qualquer pessoa pode começar a operar e ter sucesso na Bolsa. Existem diversos tipos de profissionais na Atom, e alguns vêm de profissões extremamente simples.

Um deles é o Welbert Carvalho, trader profissional da Atom que costumava trabalhar como açougueiro. Sim, isso mesmo. O rapaz chegava a trabalhar de 12 a 13 horas por dia para ganhar, no fim do mês, apenas R$ 1.200 mensais. Tudo mudou quando ele conheceu o day trade.

Hoje, Welbert opera na Bolsa com o dinheiro da Atom S/A, e chega a ganhar R$ 500 por dia em suas operações. Ele ganha mais trabalhando menos e com mais conforto. É isso que o day trade é capaz de proporcionar.

Reforço, também, a grande oportunidade que a Atom oferece a pessoas sem condições financeiras. Mesmo que Welbert fosse um gênio do day trade, ele não seria capaz de mudar sua condição financeira se não tivesse o capital da Atom para operar. É por isso que a Atom é o maior case de sucesso do trading na América Latina: ela disponibiliza conhecimento e dinheiro para seus traders operarem. No fim, só não tem sucesso na Atom quem não se esforça o suficiente.

Ganhos de top traders podem chegar a R$ 65 mil

Se você ainda duvida da eficiência do day trade para trazer resultados positivos, tudo bem. O ceticismo é uma característica louvável em qualquer investidor. Aqui, porém, cabe uma reflexão: se day trade não funciona, por que Carol Paiffer entregaria até 90% dos lucros aos traders de sua empresa? Veja bem: estamos falando de uma comissão maior do que a que ela mesma recebe como CEO.

E isso sem falar nos salários de traders em outras instituições financeiras. Segundo a consultoria de carreira Robert Half, os salários de um trader institucional começam com uma média de R$ 5.600. Conforme vão ganhando experiência, podem ganhar ainda mais. Um trader com boa reputação no mercado recebe entre R$ 9.200 e R$ 11.500. E não para por aí: ainda segundo o guia de carreira, um trader de vendas atuando num cargo de direção, por exemplo, pode ganhar cerca de R$ 65 mil por mês.

Como um profissional como esse poderia ganhar tanto se não entregasse valor aos seus empregadores? Esses empresários não são bobos. Não estão queimando dinheiro. Estão pagando muito para um trabalho que vale muito – e chegou a sua hora de pegar uma fatia desse bolo.

É claro, day trade pode parecer difícil, e você ainda pode estar assustado com a estatística desanimadora dos 97% perdedores. A questão é que outros setores do mercado tradicional têm números tão ruins quanto e não são objeto de desconfiança de ninguém. Segundo pesquisa da Folha de S. Paulo, apenas 5,4% das instituições de ensino de Direito conseguem aprovar, pelo menos, metade dos seus alunos na OAB. Repare que não estamos falando de sucesso na profissão – esse dado fala apenas da condição mínima para exercer a advocacia no país.

Outro dado: de acordo com os últimos números da Fuvest, vestibular da Universidade de São Paulo, cerca de 15 mil pessoas se inscreveram para concorrer a uma vaga no curso de Medicina em 2021. 15.224 pessoas disputaram apenas 122 vagas – uma relação de 124,8 candidatos por vaga.

Todos esses números são bem desanimadores – mas não vemos detratores do direito ou da medicina pela internet, dizendo que essas carreiras não valem a pena. Pelo contrário: ambas as profissões são extremamente tradicionais e incentivadas pela maioria das pessoas.

Ter sucesso no day trade exige o mesmo esforço do que ter sucesso em qualquer área. A diferença está no tempo de esforço e nos ganhos envolvidos. Não é exagero dizer que, provavelmente, daqui a um ano os traders que estão começando hoje a estudar de forma profunda poderão estar ganhando mais de R$ 10 mil mensais.

Enquanto todos se preocupam com eleições, você pode operar na Bolsa e buscar lucros gigantescos

E o ano de 2022 é o melhor dos últimos tempos para operar day trade na Bolsa. Estamos falando de operações diárias que aproveitam a volatilidade dos ativos listados. Quanto maior a força da subida ou queda dos preços, mais o trader pode lucrar.

Veja, por exemplo, o gráfico de volatilidade da Bolsa entre 2014 e 2015, cenário conturbado de eleições disputadas entre Dilma e Lula. Com o movimento violento dos preços, os traders têm a chance de capturar ganhos gigantes em pouquíssimo tempo.

E em um cenário de Bolsonaro vs. Lula, com uma pandemia que ainda persiste em afetar os mercados, geopolítica na Rússia… Enquanto os investidores tradicionais estão tremendo de medo com a potencial volatilidade que está por vir, os traders estão ansiosos para nadar de braçada neste ano. Não é exagero dizer que os traders mais bem posicionados têm a chance de construir a fortuna de uma vida em 2022.

No dia 14/02, Carol Paiffer vai entregar de bandeja tudo que você precisa saber para ter a oportunidade de operar com capital da Atom e buscar ganhos de, em média, R$ 11 mil por mês. O evento é online e totalmente gratuito. Se você ficou interessado pelo day trade, vale a pena se inscrever e, pelo menos, ouvir o que Paiffer tem a dizer. Você não tem nada a perder – e pode ter uma fortuna esperando por você ao fim de 2022.

