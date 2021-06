Projeto de isenção no IR; loja de roupas da Netflix e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo deve enviar nesta quarta projeto que eleva faixa de isenção do IR

Matéria é considerada uma das fases da reforma tributária, que será fatiada para facilitar a aprovação

Da falta de doses ao reforço: qual é o futuro da vacinação no Brasil?

Em meio a estudos de eficácia dos já imunizados e antecipação de calendários, país tem muitos desafios antes de se ver livre da covid-19

Netflix lança loja de roupas online

Já é possível comprar travesseiros da série "Lupin"; cuecas samba-canção da Netflix; bonés, colares, pingentes e moletons de outras produções

G2D: o sonho de ser o atalho do investimento disruptivo para o brasileiro

Em entrevista exclusiva, Fersen Lambranho, sócio controlador da GP Investimentos, fala sobre a G2D, que acaba de fazer uma oferta de R$ 300 milhões na B3

Solfácil: fintech que financia projetos de energia solar capta R$ 160 mi

A rodada série B foi liderada pelo fundo de venture capital americano QED Investors, que investiu no Nubank e na Creditas no Brasil

Endeavor: mais da metade dos empreendedores não entendem de investimentos

Levantamento mostra principais desafios de fundadores de startups na busca por rodadas de investimento; desconhecimento do processo de venture capital e relacionamento com investidores são principais queixas

Smart Fit define faixa indicativa e pode levantar até R$ 3 bi em IPO

Estreia dos papéis na está prevista para o próximo dia 14; período de reserva para participar da oferta vai até 12 de julho

Dow: empresa é referência em equidade e respeito para funcionários LGBTI+

A empresa da indústria química Dow é um dos destaques da 3ª edição do Guia EXAME Diversidade

Genial ou arriscada? acionistas do Softbank questionam estratégia do CEO

O Softbank registrou o maior da história do Japão, mas há dúvidas quanto aos métodos de análise e de governança de seu fundador, Masayoshi Son

Política e mundo

Mourão diz que governo falhou por não fazer campanha firme sobre pandemia

Em entrevista, o vice-presidente Hamilton Mourão evitou fazer críticas diretas ao presidente Bolsonaro

Governo é contra fixar índice IPCA para corrigir aluguéis

Proposta parada na Câmara fixa o IPCA como teto para a correção dos aluguéis, em substituição ao IGP-M, que acumula alta de 37% nos 12 meses até maio

Reforma administrativa: governo defende novo regime de contratações

Em audiência na Câmara, especialistas defenderam planejamento para melhorar os serviços públicos e não apenas para reduzir custos

Chile avalia possibilidade de terceira dose de vacina contra covid-19

Até agora, 61% da população do Chile já está imunizada contra covid, mas país enfrenta nova onda de infecções

O plano de Castillo para o desemprego astronômico no Peru

Com todos os 18,9 milhões de votos apurados na eleição de 6 de junho, Castillo, ativista sindical de um partido marxista, está à frente com uma vantagem de 44 mil votos

Enquanto você desligou…

As dicas de ouro do fundador do Airbnb para conseguir mais hóspedes

Apostando em um boom de viagens no pós-pandemia, a plataforma remodelou sua experiência do usuário, oferecendo novas funcionalidades como pesquisar por experiência e por datas flexíveis

As 100 cidades mais caras do mundo para morar e trabalhar

Hong Kong deixa de ser a cidade mais cara do mundo, segundo ranking de custo de vida global da Mercer de 2021

Estudo que desbancou azitromicina contra covid-19 irá avaliar ivermectina

Estudo britânico demonstrou em janeiro que os antibióticos azitromicina e doxiciclina são ineficientes contra a covid-19

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

A atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Frase do dia

“Ao procurar pessoas para contratar, você busca três qualidades: integridade, inteligência e energia. Se elas não têm a primeira, as outras duas matarão você” -- Warren Buffet.

Abertura de mercado

