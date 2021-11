Promoções da Black Friday; nova variante da covid e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta desta sexta-feira, 26, para ficar bem informado:

As quentes do dia

futuro desaba mais de 2% com ameaça de nova variante de Covid

Bolsas internacionais recuam em bloco; petróleo e minério afundam enquanto dólar dispara

Nova variante de covid: o que já se sabe sobre a B.1.1.529

Cepa tem por volta de 100 casos, mas causa preocupação pelo seu grande número de mutações; entenda o motivo

Petróleo, turismo, inflação: como a nova variante de Covid afeta os ativos

Investidores vendem ativos de risco nesta sexta e buscam refúgio nas Treasuriues americanas; preços de energia podem ficar menos pressionados se houver alívio na demanda

Nordeste e Sudeste: desaprovação de Bolsonaro é maior em regiões decisivas

Pesquisa EXAME/IDEIA mostra que o presidente tem uma avaliação negativa alta em regiões consideradas essenciais nas eleições de 2022

Aneel anuncia nova bandeira tarifária de energia elétrica nesta sexta

Atualmente, está em vigor a bandeira Escassez Hídrica, no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos

Onde ? Fundos de nos EUA têm captação recorde

Ingresso líquido de quase US$ 900 bilhões no ano reflete apetite de investidores por ações; índice S&P quebrou recorde 66 vezes neste ano

Contra o consumismo, empresas apostam em 'Black Friday sustentável'

Marcas apostam em versões alternativas para a data que se tornou uma das maiores do varejo. Tradição começou com a Patagonia, há 10 anos

Burocracia e desumanização são principais queixas contra planos de saúde

Pesquisa encomendada pela QSaúde mostra que 24% dos adultos quer contratar um plano nos próximos meses

Black Friday

Clube de vinhos Edega oferece desconto de até 25% aos associados

Com categorias para consumidores entrantes, intermediários e avançados, o portfólio do clube foi cuidadosamente montado pelo francês Philippe de Nicolay Rothschild

Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2021? Veja dados

Para ajudar o consumidor a descobrir a hora certa para encontrar as promoções, a Promobit realizou um estudo com os melhores horários para compras online

Black Friday: Magalu aposta em produtos premiums; descontos chegam a 80%

Smartphones top de linha, TVs com telas acima de 55 polegadas, geladeiras de inox estão entre os itens mais pesquisados no Magazine Luiza nos últimos dias; veja lista de ofertas

Habib's vai vender esfirra por 1 centavo na Black Friday 2021

Além de ofertas especiais, clientes também poderão pagar R$ 9,90 do rodízio no restaurante

Black Friday: 10 notebooks com desconto

A EXAME separou as melhores ofertas de notebooks das marcas Asus, Dell, Lenovo e Samsung para a Black Friday 2021

Lanche de graça? Black Friday do Burger King terá Whopper grátis

Promoção acontece entre os dias 22 e 26 de novembro e o resgate do sanduíche estará disponível de 27 de novembro até 31 de dezembro

Black Friday cripto: NFTs de Axie Infinity, bitcoin e muito mais por R$ 1

Empresas do segmento se unem à plataforma de cashback para oferecer produtos ligados ao setor por valor simbólico: frações de , NFTs, livros e cursos são alguns exemplos

Política e mundo

PSDB continua prévias no domingo, mas a votação pode não ocorrer

A dois dias da data marcada para o fim da votação, o partido tem mais perguntas do que respostas e a indefinição compromete a imagem interna e externa

O caos na cadeia de suprimentos pode limitar as ofertas de fim de ano

Mesmo durante a pandemia, a tradicional corrida de fim de ano por preços baixos continuou, mas os varejistas americanos estão fazendo uma aposta arriscada neste período de festas, eliminando os descontos

África do Sul reforça apelo por vacinação, após localizar nova variante

"Vamos acabar com o poder da nova variante nos vacinando para limitar o número de mutações", disse o governo em comunicado

Holanda prepara mais restrições contra covid e teme manifestações

Polícia se prepara para novas manifestações contra as restrições para conter a covid

Enquanto você desligou....

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Estreias do filme "Duna" nas plataformas digitais, na Netflix o reality show de confeitaria "School of Chocolate" e o filme "Ferida", com Halle Berry como uma lutadora de MMA que saiu do esporte desacreditada

Toy, disco perdido de David Bowie gravado em 2001, é lançado nesta sexta

Durante anos, uma disputa com a gravadora engavetou o projeto. Agora, ele é apresentado com direito a versão com takes alternativos e acústicos

O que está por trás do sucesso do copo Stanley no Brasil

Empresa dona da marca teve um crescimento de 700% no faturamento desde 2018; copo Stanley já tem legião de fãs

Abertura de mercado

Exame Flash