As próximas tendências do mercado imobiliário segundo gigantes do setor

O mercado imobiliário deve ficar ainda mais aquecido nos próximos anos, mesmo com a inflação global e as eleições de 2022 causando incerteza entre investidores. Esta é a visão de Daniel Cherman, diretor geral da Tishman Speyer e Roberto Perroni, sócio e CEO da Brookfield Properties Groups Brazil, executivos à frente de duas das maiores companhias globais no segmento de investimento em imóveis

Cherman e Perroni foram recebidos no BTG Invest Talks, evento organizado pelo banco BTG Pactual digital (que faz parte do mesmo grupo controlador da EXAME).

“Volatilidade política, inflação e aumento nos juros vão atrapalhar a captação local, mas será um momento interessante para . Devem aparecer grandes oportunidades nos próximos 12 meses e quem estiver capitalizado vai conseguir aproveitar esse movimento”, destacou Cherman.

Para os executivos, o mercado está enfrentando um momento de distorções que podem ser transformadas em boas oportunidades de negócio.

“Existem prédios alugados em São Paulo nos quais o nominal da locação segue o mesmo nos últimos 10 anos mesmo com o avanço da inflação. Isso é algo que nunca ocorreu na história. Se o Brasil tiver alguma estabilidade macroeconômica nos próximos anos, os aluguéis devem ganhar força e voltar com um crescimento bem acima da inflação porque os preços estão muito defasados, até mesmo nos galpões”, acrescentou Perroni.

Entre as apostas mais interessantes, Perroni destaca o segmento de logística e o residencial para a renda – este último ainda em fase de estudo dentro da Brookfield. “É algo que pode ser interessante em um cenário de alta de juros em que o financiamento ficou mais caro, tornando o aluguel mais atrativo”, afirmou.

Outro segmento em alta é o corporativo “pós-pandemia”. “A qualidade dos escritórios está ficando cada vez mais importante para as empresas e percebemos uma procura mais forte por imóveis de alto padrão, com área verde. O escritório precisa crescer em qualidade para que o funcionário queira sair do home office e ir para esse local agradável de trabalho”, argumentou Cherman.

O foco no alto padrão, a propósito, é também um direcionamento no segmento residencial. “Estamos apostando em imóveis maiores, com espaço para a família, e vimos que o preço dos residenciais subiu muito forte, até mais do que os comerciais”, disse.