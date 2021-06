Quais ações podem se beneficiar da crise hídrica (ou se desvalorizar)

Por outro lado, Hasegawa pontua que as distribuidoras de energia, como é o caso da Equatorial, devem ser afetadas com a queda de consumo de energia elétrica impulsionada pela alta de preços ou até por um possível racionamento. “Ainda há o risco de o governo não repassar o completo da energia para o consumidor final, oferecendo a opção de pagar parcelado”, diz.

Especialistas concordam que nenhuma empresa deve ser mais prejudicada que as geradoras de energia hidrelétrica. Na bolsa, as principais são CESP (CESP6), com quase toda sua receita vinda dessa fonte, e AES Brasil (AESB3).

De acordo com dados do Sistema de Informações de Geração da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica, o órgão regulador do setor), as hidrelétricas foram responsáveis por 58,4% da capacidade total de geração de energia do país no início de 2021. No fim de maio, o percentual já havia caído para 46,6%.

Impactos para empresas de transmissão

Já as empresas transmissoras de energia devem ter um impacto neutro com a crise, porque boa parte de sua receita é pré-estabelecida em contrato. Matheus Jaconeli, economista da Nova Futura, ressalta ainda que elas podem ter efeito positivo.

“Essas empresas devem receber um impacto menor da crise, já que possuem contratos indexados aos indicadores de inflação, o que as acaba beneficiando”, diz. Vale lembrar que a projeção do mercado financeiro para a inflação ao consumidor em 2021 já está em 5,31%, acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, que é de 5,25%.

“Muitos investidores olham o setor como sendo ‘estável, fonte de ’ e não dão muita bola [para os riscos]. Essa crise vai desmistificar um pouco esses papéis e dar a chance para que os investidores olhem melhor para as ações de energia elétrica”, diz Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

Mas, mesmo para as empresas mais atingidas, os efeitos da crise não devem ser duradouros. É o que defende Bruno Lima, head de renda variável da EXAME Invest Pro. “A visão é de oportunidade de compra para o . Isso porque a crise parece mais uma questão de conjuntura do que um problema estrutural”, afirma.

Eletrobras, um caso à parte

Com o risco de escassez de energia, o plano de privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6), cuja medida provisória está para ser votada no Senado, pode ganhar ainda mais relevância. Segundo Hasegawa, a crise hídrica pode ajudar a empresa a ser privatizada no Congresso, reduzindo as resistências políticas.

“A Eletrobras não tem capacidade de investimento há anos. E sendo ela uma das maiores empresas do setor, isso impacta todo o sistema. A situação deveria ser um motivo a mais para aprovar a privatização, pois assim a empresa teria poder de fogo para e evitar o risco no fornecimento de energia”, defende.

