Quais bancos já oferecem pagamentos e transferências via Whatsapp

Através do menu do WhatsApp, o cliente seleciona o serviço de pagamentos e cria um PIN (código) para este tipo de transação. Em seguida, inclui os dados pessoais, os do cartão de débito e escolhe um dos canais do banco disponíveis (via aplicativo ou atendimento) para verificar o cartão.

Como vai funcionar em cada banco

Veja abaixo como vai funcionar o serviço nos primeiros bancos a divulgarem a funcionalidade nesta primeira fase de testes.

Outros bancos devem oferecer a funcionalidade na segunda fase de testes, que deve acontecer nos próximos meses.

Nubank

No Nubank, por enquanto a função de pagamentos no WhatsApp está disponível apenas para transferências de dinheiro entre contas pessoais. Para fazer um pagamento com o cartão de débito basta adicionar o seu cartão no Facebook Pay, no próprio aplicativo do WhatsApp, e ter saldo disponível na sua conta do Nubank. Assim como acontece ao fazer uma compra com o cartão, você vai receber uma notificação no app do banco sempre que fizer pagamentos pelo serviço de mensagens.

Inter

No Inter as transferências entre pessoas físicas podem ser feitas com todos os cartões com função de débito do banco, o que exclui apenas os cartões adicionais. Os usuários podem enviar até R$ 1 mil por transação e receber 20 transferências por dia, com um limite de R$ 5 mil por mês. Somente transações dentro do Brasil e em moeda local são autorizadas, e nenhuma taxa será cobrada.

Bradesco

Clientes Bradesco poderão efetuar transferências de dinheiro usando o aplicativo de troca de mensagens. O serviço inicialmente estará disponível para aos clientes correntistas do banco que possuem o cartão de débito Bradesco Visa.

Banco do Brasil

No Banco do Brasil o serviço estará inicialmente disponível para clientes com cartões Ourocard Visa múltiplos que possuam a função débito ativa. Os usuários podem enviar até R$ 1 mil por transação e receber até 20 transações por dia, com um limite de R$ 5 mil por mês. As operações não têm custo para os clientes. São autorizadas somente transações dentro do Brasil e em real.

Cartões Mastercard

A partir de hoje, clientes Mastercard podem enviar e receber dinheiro para amigos e familiares pelo WhatsApp. Os portadores de cartões de débito Mastercard com cartões emitidos pelo Banco Inter, Itaú, Nubank e Sicredi poderão utilizar o serviço de transferências em tempo real pelo serviço de mensagens.

Cartões Visa

A Visa anunciou hoje que os pagamentos entre pessoas (P2P) no WhatsApp estão disponíveis no Brasil aos portadores de credenciais Visa dos emissores Banco do Brasil, Bradesco, banco digital next, Sicredi, Woop e Mercado Pago.

