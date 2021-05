Entenda a importância do valuation para os seus investimentos

Você já se perguntou como funciona o processo de precificação de uma ação? A divulgação de resultados da companhia, a política macroeconômica do país e a percepção de mercado sobre a empresa detentora dos papéis são apenas alguns dos fatores que podem influenciar a oscilação desse número todos os dias.

Mas, enquanto o de uma ação varia diariamente, o valor da empresa detentora dos papéis tende a ser menos volátil. E entender isso ajuda o investidor a avaliar se uma ação está cara ou barata para encontrar melhores oportunidades na .

No mercado financeiro, esse processo de análise é chamado de valuation. O termo americano é utilizado para se referir a um método de avaliação de empresas de forma sistematizada que tem como objetivo estimar o valor de mercado de uma companhia e o preço “justo” do investimento em suas .

Imagine, por exemplo, que você queira comprar uma fazendo no interior. Para decidir se o valor do terreno é caro ou barato, seria preciso estimar o quanto aquela fazenda poderia gerar de retorno ao longo do tempo.

É justamente isso que o valuation se propõe a fazer. Usando um modelo quantitativo, ele ajuda a entender quanto vale a pena pagar por um ativo com base no seu potencial de retorno a .

Embora existam diversas maneiras de fazer esse cálculo, os métodos mais conhecidos são a avaliação do fluxo de caixa descontado (que projeta o fluxo de caixa futuro da empresa e o traz para o momento atual mediante uma taxa de desconto) e a avaliação por múltiplos (que faz uma análise comparativa de preços entre ações de empresas semelhantes).

Jornada do Investidor Independente

Pensando em empoderar cada vez mais investidores para que sejam capazes de analisar e escolher as melhores ações para compor suas carteiras, a EXAME Academy criou a Jornada do Investidor Independente.

Comandado por Bruno Lima, um dos maiores especialistas em do Brasil, o evento virtual acontece entre os dias 14 e 21 de junho e promete desenvolver habilidades para avaliação de empresas e capacitar os alunos para decidirem, com autonomia, em quais ações vale a pena .

Aprenda a identificar as oportunidades escondidas na bolsa e construa seu patrimônio com mais segurança e autonomia. Participe da Jornada do Investidor Independente!