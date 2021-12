Qual é o papel do assessor de investimentos (e por que contratar um)?

Desde 2019, quando o último ciclo de quedas da teve início (incentivando uma grande quantidade de brasileiros a procurar oportunidades de investimento mais rentáveis fora da ), o número de pessoas físicas entrando na não parou mais de crescer.

Para ter uma ideia, apenas no primeiro semestre deste ano, a bolsa brasileira registrou um crescimento de mais de 43% em comparação com o mesmo período de 2020. Já em outubro, a B3 atingiu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas abertas.

Mas, em meio a uma oferta cada vez maior e mais sofisticada de produtos financeiros, escolher os ativos certos para montar uma carteira equilibrada e rentável também se tornou mais desafiador.

É nesse cenário que uma figura do mercado financeiro ganha importância: o assessor de investimentos.

Com um vasto conhecimento sobre o mercado e seus produtos, esses profissionais são capacitados junto à Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras (Ancord) -- e, muitas vezes, buscam certificações como Certified Financial Planner (CFP) -- para oferecer as melhores soluções e auxiliar investidores em seus processos de decisão. E representam o principal ponto de contato entre instituições financeiras e seus clientes.

Não à toa, enquanto muitas profissões estão desaparecendo do mercado, a demanda por esse tipo de profissional dentro de grandes empresas do setor financeiro só aumenta.

É o caso, por exemplo, do BTG Pactual Advisors, a assessoria personalizada do BTG Pactual, que acaba de inaugurar um novo escritório em São Paulo.

O espaço está localizado na Avenida Europa, onde os clientes têm acesso a um portfólio diversificado de produtos estrategicamente pensados para seus objetivos e poderão contar com a ajuda de profissionais de gestão com vasta experiência em alta renda e private banking.

BTG Pactual Advisors: assessoria individual e personalizada

Vale destacar que, além de habilidades técnicas, o time de advisors do BTG Pactual também domina os conceitos de economia comportamental (campo de pesquisa da psicologia econômica que estuda como e por que tomamos nossas decisões financeiras) e está totalmente preparado para conhecer cada um dos clientes a fundo.

Isso poque o banco acredita que é apenas por meio de um atendimento individual e personalizado que o assessor poderá oferecer soluções de investimento verdadeiramente alinhadas ao seu perfil e objetivos.

“Usando a analogia de um clínico geral: o bom médico é aquele que trata do paciente, que o conhece profundamente e não necessariamente trata a doença. Essa relação de traz confiança e vínculos mais duradouros. O bom advisor deveria ser assim para seus clientes”, exemplifica o head do BTG Pactual Advisors, Guilherme Pini.

“Às vezes [o cliente] pode ter um problema na questão imobiliária, na questão sucessória, de crédito ou na empresa. O portfólio financeiro é mais um dos ativos do cliente, não o único. Quanto mais eu me interessar sobre outros ativos dentro do patrimônio daquele cliente ou sobre a relação que ele e a família têm com esse patrimônio, provavelmente eu deveria conseguir atingir esse nível de confiança com maior velocidade e profundidade”, diz.

Assim, por meio de uma assessoria exclusiva, o foco dos assessores do BTG Pactual Advisors está em conhecer a fundo cada um dos clientes – entendendo quem são, do que gostam, como sofrem com influências externas e quais são suas metas pessoais e objetivos de curto, médio e longo prazo.

Todos estes fatores, somados à alta performance e à excelência na gestão de patrimônio, são imprescindíveis para trazer mais disciplina e segurança ao processo de assessoria. E para garantir a preservação de capital e a proteção de compra dos clientes no longo prazo.